Dünya Saatçilik Günü İstanbul'da Kutlandı

Saatçilik kültürünü ve mirasını dünya çapında tanıtabilmek amacıyla düzenlenen 10 Ekim Dünya Saatçilik Günü tüm dünyada kutlanırken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) da Türkiye'deki ilk kutlama faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

İlk defa bugün dünya çapında kutlanan 10 Ekim Dünya Saatçilik Günü, saat ustalarını, koleksiyonerleri ve saat tutkunları ile sektör temsilcilerini etkinliklerle bir araya getirerek saatçilik kültürü ve mirasının daha da yaygınlaşmasına katkıda bulundu.

Saat üreticilerinin saatlerde markanın, tasarımın ve takvimin öne çıkması amacıyla akrep ve yelkovanı 10'u 10 geçeye ayarlaması saatçilik gününün ilham kaynağı oldu. Bu sebeple yılın 10'uncu ayının 10'uncu günü Dünya Saatçilik Günü olarak kutlanmaya başlandı.

10 Ekim Dünya Saatçilik Günü, saatçiliğin merkezi olarak bilinen İsviçre'nin Cenevre şehrinde Nisan 2025'te gerçekleştirilen saatçilik fuarında bir panel esnasında ilan edilmişti.

Bunun öncesinde ise İstanbul Ticaret Odası'nın Ekim 2024'te gerçekleştirdiği meclis toplantısında konu gündeme taşınarak, 10 Ekim'i Dünya Saatçilik Günü şeklinde ilan etmek için ilk adımlar atılmıştı.

İstanbul Ticaret Odası da etkinlikler düzenliyor

Dünyanın farklı yerlerinde Şanghay'dan İstanbul'a, Cenevre'den New York'a kadar uzanan birçok ülkede saatçiliğin sanatını, yenilikçiliğini ve mirasını anlatan, onurlandıran sergiler, rehberli turlar, söyleşiler, atölyeler ve kültürel buluşmalar gerçekleştiriliyor.

Saatçilik konularını kültür, bilim, ekonomi, sanat, teknoloji yönleriyle incelemek, farkındalık yaratmak ve saatçilik mirasını yayabilmek için kurulan "World Watch Day" Derneği tarafından yayınlanan etkinlik takviminde, organizasyon ortağı olarak yer alan İTO'daki faaliyetler de gösterildi.

Söz konusu gün kapsamında İTO'da bugün akademisyenler, sektör paydaşları ve medya temsilcilerinin katılımıyla saatçiliğin tarihi serüveni ve ekonomisi üzerine panel düzenlenecek.

Hünkar Kasrı'nda 9-24 Ekim'de "Saat Yapımcılığının Çini Sanatına Yansımaları" sergisi, 9-13 Ekim'de ise Tarihi Liman Han'da saat sergisi düzenlendi.

"Geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İTO Gözlükçülük ve Saatçilik Meslek Komitesi Meclis Üyesi Çağrı Gündoğdu, yapılan araştırmalara göre üreticilerin uzun yıllardır saatleri 10'u 10 geçe şeklinde ayarlamasının temel nedeninin saat satışlarına olumlu yansıması olduğunu söyledi.

Gündoğdu, bu mirasın yaşatılabilmesi adına Ekim 2024'te ilk kez bu konuyu dile getirdiğini ifade ederek, "10 Ekim'i Dünya Saatçilik Günü olarak kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. İstanbul gibi tarihi bir mirasa sahip şehrimizde ve tüm dünyada her yıl kutlanması için girişimler yapıyoruz ve bunu geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Söz konusu gün ile birlikte sektörü canlandırmayı da hedeflediklerini dile getiren Gündoğdu, "Bu çalışmalarla sektörün daha vizyoner bir bakış açısına sahip olmasını istiyoruz. Sektörün marka değerini güçlendirmek ve unutulmaya yüz tutmaması için bu mirası canlandırmak adına bugünün kutlanması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, bugünün gelenekselleşmesiyle beraber saat satışlarında bugüne özel indirimler yapılabileceğini ve satışların daha da artabileceğini aktardı.

İsviçre'nin Dünya Saatçilik Günü'nü, saatçiliğin başkenti olduğu için sahiplenmesinin normal olduğunu belirten Gündoğdu şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsviçre, dünyada saatçiliğin vitrini olarak kabul edilen bir yer. Onlar daha çok hidromekanik dediğimiz üst düzey lüks saatçilik konusunda daha iyiler. Dünya genelinde ise artık satılan saatlerin birçoğu pilliye döndü. Ancak adet bazında pilli saat satışları ne kadar fazla olursa olsun, mekanik saatler ciro anlamında çok daha iyidir."