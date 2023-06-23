Dünya Odalar Kongresi'nde Çin ekonomisine güven dile getirildi

Dubai Odaları Başkanı ve CEO'su Mohammad Lootah, Çin'in güçlü altyapısı ve fintech sektörleri ile yapay zeka ve internet gibi son teknolojilerdeki hızlı ilerlemesinden övgüyle söz etti. Ticaret odası temsilcileri, Çin ekonomisine duydukları güveni dile getirdi. İsviçre-Çin Ticaret Odası (SCCC) Cenevre Şubesi Başkanı Alexandra Gaillard'a göre, Çin ekonomisi Kovid-19 salgınından sonra ivmesini tam anlamıyla yeniden kazandı.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde yer alan Lianyungang Limanı'ndaki konteyner terminali görülüyor, 9 Mayıs 2023. (Fotoğraf Wang Chun/Xinhua)

Dubai Odaları Başkanı ve CEO'su Mohammad Lootah, Çin'in güçlü altyapısı ve fintech sektörleri ile yapay zeka ve internet gibi son teknolojilerdeki hızlı ilerlemesinden övgüyle söz etti.

CENEVRE, 23 Haziran (Xinhua) -- Cenevre'de devam etmekte olan 13. Dünya Odalar Kongresi sırasında, çeşitli ülke ve bölgelerden ticaret odası temsilcileri Çin ekonomisine duydukları güveni dile getirdi.

Dubai Odaları Başkanı ve CEO'su Mohammad Lootah, Xinhua'ya yaptığı açıklamada Çin'i güçlü bir imalat sektörü ve yetenek havuzuyla desteklenen, büyüyen bir ekonomi olarak gördüğünü ve bunun inovasyon için hayati önem taşıdığını söyledi.

Lootah ayrıca Çin'in güçlü altyapısı ve fintech sektörleri ile yapay zeka ve internet gibi son teknolojilerdeki hızlı ilerlemesinden övgüyle söz etti.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde 7. Dünya Yapay Zeka Kongresi (WIC) sırasında bir futbol maçında mücadele eden robotlar görülüyor, 20 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhang Cheng/Xinhua)

Lootah, Dubai Odaları'nın Shanghai, Shenzhen ve Hong Kong'da üç ofis kurduğunu ve Çin'deki ticari faaliyetlerin Kovid-19 salgınının ardından hızla toparlanmasına tanıklık ettiğini söyledi.

Lootah, Dubai'nin Çin tarafından on yıl önce önerilen ve ortak kalkınma amaçlı bir işbirliği platformu olan Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin (BRI) önemli bir ortağı olmaya devam ettiğini söyledi. Lootah, BRI projesinin, Dubai'nin turizm, telekomünikasyon, yenilenebilir enerji, akıllı şehirler, yapay zeka ve diğer teknoloji odaklı endüstriler gibi petrol dışındaki kilit büyüme sektörlerinde Çin'in önemli bir rol oynamasına yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

İtalya'nın Torino Ticaret Odası'nın Başkanı Dario Gallina, Xinhua'ya verdiği demeçte Çin pazarının İtalyan ürünleri ve ülkenin turizm endüstrisi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Çin ekonomisi geliştikçe Çin halkının harcama gücünün de arttığını söyleyen Gallina, Çin'in iyi bir altyapıya, iyi eğitimli insanlara, nispeten düşük işgücü maliyetine ve girişimciler için iyi iş fırsatları sunan çok çeşitli tüketici gruplarına sahip olduğunu vurguladı.

Turistler, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne bağlı Youyang Tujia ve Miao Özerk İlçesi'ndeki Youzhou antik kentini ziyaret ediyor, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Chen Bisheng/Xinhua)

İsviçre-Çin Ticaret Odası (SCCC) Cenevre Şubesi Başkanı Alexandra Gaillard'a göre, Çin ekonomisi Kovid-19 salgınından sonra ivmesini tam anlamıyla yeniden kazandı.

Gaillard, SCCC'nin sık sık Çin'in farklı bölgelerinden gelerek İsviçre ve Avrupa'da potansiyel iş fırsatları arayan heyetleri kabul ettiğini söyledi.