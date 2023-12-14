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Dünya'nın kekik ambarı Türkiye'nin üretimin yüzde 90'ı Denizli'den

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Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Memişoğlu, Denizli'nin kekik üretiminin yüzde 90'ını gerçekleştirdiğini ve kentin kekik ihracatının 55 milyon dolar olduğunu belirtti.

Dünya'nın kekik ambarı Türkiye'nin üretimin yüzde 90 Denizli'den gerçekleştiğini belirten DENİB Başkanı Memişoğlu, kentin kekik ihracatının 55 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

Dünya'nın kekik üretiminin yüzde 75'i Türkiye'den karşılanıyor. Denizli 200 bin dekarlık üretim alanıyla yurdun kekik üretiminin yüzde 90'ından fazlasını tek başına karşılıyor. Dünyanın kekik ihtiyacının Denizli'den karşılandığını belirten Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Kekik ilimiz için önemli bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizin kekik üretiminin yüzde 90'ından fazlası Denizli'de gerçekleştiriliyor. Denizli, İzmir, Manisa gibi illerimizden önemli değerlerde kekik ihracatı yapılıyor. Ülkemizin yıllık kekik ihracatı 55 milyon dolar seviyesinde. Kekik üretiminde işin mutfağında Denizli'nin lider olduğunu görüyoruz" dedi.

Denizli Kekiği Doğanın Bir Armağanı

Kekiğin Denizli'ye doğanın bir armağanı olduğunu belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, kekiğin aynı zamanda tıbbi ve aromatik bitki üretiminde de önemli bir ürün olduğunu belirtti. Üretilen kekiğin katma değerli ihracata dönüştürülmesini çok önemsediklerini söyleyen Hüseyin Memişoğlu, "Tabii kekik aynı zamanda esansı yoğun olan ve tıbbi ürünlerde de kullanılabilen oldukça katma değerli bir ürün. Kekiğin kullanım alanı çok geniş. Dünyanın en ünlü et restoranlarında Denizli kekiğinin kullanıldığını biliyoruz. Bugün itibariyle Türkiye'den 135 farklı ülkeye kekik ihracatı yapılıyor. Dünyanın kekiğinin Denizli'den karşılandığını Avrupa'da, Afrika'da, Orta Doğu'da, Amerika'da ve hatta Uzak Doğu'da ilimizde üretilen kekikler hem sofralarda hem de farklı alanlarda yerini alıyor. Biz de Denizli İhracatçılar Birliği olarak kekik özelinde farklı çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda önümüzdeki dönemde kamuoyunu basınımız aracılığıyla bilgilendireceğiz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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