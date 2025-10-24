, Dünya Müşteri Deneyimi Günü'nde müşteri odaklı çalışmalarını değerlendirdi

Vodafone, Dünya Müşteri Deneyimi Günü'nü paydaşlarıyla "her gün daha iyi bir deneyim" hedefi doğrultusunda kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri deneyimini her alanda iyileştirmeyi hedefleyen Vodafone, Dünya Müşteri Deneyimi Günü'nü bu yıl da çalışanları, müşterileri ve memnuniyet öncüleriyle birlikte kutlarken, 2025 boyunca hayata geçirilen müşteri odaklı projeleri ve kültürel dönüşüm adımlarını değerlendirdi.

Müşteri memnuniyetini odağına alan ve geçen yıl " Vodafone'la Oldu Bilin" lansmanıyla söz konusu odağını müşterileriyle paylaşan Vodafone, her yıl ekim ayının ilk salı günü kutlanan anlamlı günde, hem paydaşlarıyla bir araya geldi, hem de geçen yılki projelerini ve kültürel dönüşüm adımlarını değerlendirdi.

Vodafone, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalar kapsamında, harcamaların kontrolü, 7 gün 24 saat hizmet sunumu ve memnuniyetin artırılması hedefleri doğrultusunda hizmetlerini sürdürüyor.

Almanya merkezli bağımsız araştırma şirketi umlaut tarafından gerçekleştirilen güncel şebeke performans değerlendirmesinde, Vodafone, İstanbul'un ve Türkiye'nin 4.5G'de en yüksek performans puanını alan mobil şebekesi oldu.

Vodafone, memnuniyet taahhüdü kapsamında müşterilerinin tarifelerini aşmaması için önleyici uygulamalar yürütüyor. Bu kapsamda, kullanıcıların yurt içi kullanımları tarifelerinin yüzde 80 ve yüzde 100'üne ulaştığında "ASIMUYARI" başlığıyla bilgilendirici mesajlar gönderiliyor.

Tarifenin yüzde 100'ünün kullanıldığı durumda telefon ekranının tamamını kaplayan bir bilgilendirme mesajı ileten şirket, Vodafone Yanımda uygulamasının içindeki kişisel dijital asistan TOBi'nin kalan kullanımlarla ilgili proaktif hatırlatmalar yapmasını sağlıyor.

Müşteriler, tarifesinin yüzde 80'ine geldiği zaman otomatik olarak Aşım Uyarı Servisi'nden ücretsiz bilgilendirme araması alabiliyor. Tüm bilgilendirmelere rağmen farkında olmadan aşım yapılması durumunda ise bin liraya kadar olan aşım ücreti bir defaya mahsus olmak üzere müşteriye tüm kanallardan iade ediliyor. Uygulama kapsamında 800 bin müşteri aşım iadesinden faydalandı.

Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesinden 1,7 milyon müşteri faydalandı

Vodafone, müşterilerinin yurt dışı seyahatlerindeki iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi" paketini hayata geçirdi. Red'li müşterilere ücretsiz sunulan pakette 50 MB internet, 5 dakika konuşma ve 2 SMS hakkı bulunuyor. Paket, arka planda başka uygulamalar çalışmadığında 50 MB internetle yaklaşık 1,5 saat WhatsApp konuşması veya 15 dakika görüntülü görüşme yapılabilmesini sağlıyor. Bugüne kadar 1,7 milyon müşteri, bu paket sayesinde seyahatlerinin ilk dakikalarında yakınlarıyla iletişim kurdu.

Şirket, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarını "Vodafone'la Oldu Bilin" çatısı altında yürütürken, bu kapsamda yeni sadakat platformu Vodafone Happy'i hizmete sundu.

Happy platformunda müşteriler, sevdikleri markalarda indirimler kazanabiliyor ve Vodafone'da geçirdikleri her yıla özel sürpriz hediyeler alabiliyor. Tanıtımdan bu yana geçen sürede müşterilere toplam 28 milyon lira değerinde fayda sağlandı. Platform, Vodafone'un en yüksek müşteri etkileşimi yaratan sadakat uygulamalarından biri haline geldi.

Müşteri deneyimi çalışmalarına 8 ödül

Müşteri odaklı kültürüyle faaliyet gösteren Vodafone, müşteri memnuniyeti ve deneyimi odaklı çalışmalarıyla Awards International'ın Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde bu yıl 8 ödül kazandı.

Şirket, "Her Şeyin Kalbinde Müşteri" ve "En İyi Müşteri Odaklı Kültür" kategorilerinin de aralarında bulunduğu ödüllerle, müşteri deneyimi yaklaşımının sektördeki başarısını tescilledi.

Vodafone Genel Müdürlük'te gerçekleştirilen kutlamalarda hafta boyunca çalışanlara özel ilham verici oturumlar düzenlendi. Oturumlarda mutluluk, müşteriyle iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar ve deneyim tasarımında fark yaratan yaklaşımlar ele alındı. Ayrıca mağaza çalışanları ve müşteri hizmetleri ekiplerine özel bir konferans gerçekleştirildi. Davranış Bilimleri Araştırmacısı, Eğitimci ve Yazar Mehmet Auf'un konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte mutluluk, iletişimde kelimelerin gücü ve müşteriyle etkileşimde dikkat edilmesi gereken konular değerlendirildi.

Şirket ayrıca bu özel güne ithafen bireysel müşterilerine 1 günlük 7 GB internet hediye etti. Müşteriler, Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden hediyelerini anında aktif hale getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak müşteri odaklı kültürlerini sadece bir hedef değil, tüm çalışmalarının çıkış noktası olarak gördüklerini belirterek, çalışma arkadaşları, iş ortakları, memnuniyet öncüleri ve müşterilerle birlikte inşa ettikleri kültürün, Vodafone'un geleceğini şekillendirdiğini vurguladı.

Şahin, Dünya Müşteri Deneyimi Günü'nün kendileri için yalnızca bir kutlama değil, müşterilere ve ekosisteme teşekkür etmenin bir yolu olduğunu aktardı.

Söz konusu haftada müşterilere hediye internet vererek onların hayatına değer katan bir deneyim sunmak istediklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Ayrıca genel müdürlüğümüzde düzenlediğimiz etkinliklerle çalışma arkadaşlarımızla ve müşterilerimizle ilk teması gerçekleştiren memnuniyet öncülerimizle gerçekleştirdiğimiz aktivitelerle bir araya geldik. Müşteri odaklı kültürümüzü birlikte sahiplenmenin, bu bağlılığı kutlamanın ve her gün daha iyi bir deneyim yaratma hedefimizi paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Bu yolculukta müşterilerimizin mutluluğunu her zaman önceliğimiz olarak görmeye ve onları her gün daha iyi bir deneyimle buluşturmaya devam edeceğiz."