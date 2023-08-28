Dünya Motokros Şampiyonası, Türksat'ın desteğiyle Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki "Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon MotoFest", Türksat'ın iletişim desteğiyle 30 Ağustos-3 Eylül'de Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı "Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon MotoFest", 30 Ağustos-3 Eylül döneminde Afyonkarahisar'da katılımcılarını ağırlayacak.

Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında dünya ve Avrupa klasmanında Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWomen), Avrupa Motokros Şampiyonası (MX2T) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) olmak üzere 5 kategoride uluslar arası yarışlar yapılıyor.

Türksat uyduları üzerinden 186 ülkede yayınlanacak şampiyona, CBS Sports Network, Fox Sports, Eurosport, Stan Sport, Sport TV başta olmak üzere 22 yayıncı kuruluş tarafından 7 kıtada 3,1 milyar izleyiciyle buluşacak. Ayrıca sosyal medyada 650 milyonu aşan etkileşimle şampiyonanın 200 milyon avroluk medya tanıtımı sağlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde 6'ncı kez yapılacak organizasyon kapsamında özel etkinlikler de gerçekleştirilecek. "100. Yıl Motosiklet Sürüşü" etkinliğiyle yüzlerce motosikletli, 30 Ağustos zaferinin kazanıldığı topraklarda ve güzergahta sürüş yapacak. Katılımcılar, Anıt Meydanı'ndan Kocatepe'ye motosikletlerle tarihi güzergahta yolculuk edecek.

Tim Gajser, Jeffrey Herlings, Romain Febvre, Glann Coldenhoff, Tom Vialle, Courtney Duncan, Kiara Fontanesi gibi dünyanın önde gelen yarışçılarının yer aldığı organizasyon, Kawasaki, Hitachi, KTM, Husqvarna, Honda, Yamaha gibi motosiklet üreticilerinin de zorlu koşullar için ürünlerinin dayanıklılıklarını test ettikleri bir laboratuvar olarak görülüyor.

35 ülkeden 400 motokrosçunun yarışacağı şampiyonada bu yıl Türkiye'den 1 kadın ve 6 erkek sporcu yer alacak. Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda yarışan ilk kadın Türk sürücü olan 18 yaşındaki Irmak Yıldırım, bu yıl 3'üncü kez Türkiye adına piste çıkacak.