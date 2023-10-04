Dünya markası Taşköprü sarımsağının borsası için çalışma başlatıldı

Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli, her yıl 30 bin ton üretimi yapılan dünyanın en kaliteli sarımsağı olarak gösterilen Taşköprü sarımsağının saklama koşulları iyi olmadığı gerekçesiyle 10 bin tonunun boşa gittiğine belirterek, kuracakları soğuk hava depolarıyla bunun...

Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli, her yıl 30 bin ton üretimi yapılan dünyanın en kaliteli sarımsağı olarak gösterilen Taşköprü sarımsağının saklama koşulları iyi olmadığı gerekçesiyle 10 bin tonunun boşa gittiğine belirterek, kuracakları soğuk hava depolarıyla bunun önüne geçileceğini ve akabinde de borsasının oluşturulacağını söyledi.

Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, görevdeki birinci yılını değerlendirdi. Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli, göreve başladıklarında üyelerin ilk taleplerinin mezbahane olduğunu ifade ederek, "Mezbahaneyle ilgi Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğiyle birleştik. Mezbahane ilgili şu anda bütün çalışmalarımızı bitirdik, projemiz hazır. Türkiye'de dört yerden proje örneği aldık. Yer için uğraşıyoruz. Şu anda Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, IFAD çerçevesinde kendi yaparsa yüzde 75 hibe alabiliyormuş, biz de ona destek veriyoruz" diye konuştu.

"Meyve çekirdeği dikerek yaban hayatına can suyu vermiş olacağız"

10 yıldan fazladır özellikle 4 bin askerin yediği şeftali, kiraz, erik, kayısı, vişne gibi meyve çekirdeklerini biriktirdiklerini söyleyen İzbeli, "Bunları kurutturuyoruz. Azdavay'da bir dikili kesim sahası aldık. 11 Kasım'da vekillerimizle, odalar birliğinden arkadaşlarımızla, bakanlığımızdan misafirlerimizle orada dikim yapacağız. Herkes meyve çekirdeklerini dikse Kastamonu ormanlarındaki yabani hayata bir nebze can suyu vermiş oluruz. Hedeflerimizden bir tanesi de bu. Bu artık bizim sosyal sorumluluk projesi gibi oldu" şeklinde konuştu.

"Her yıl 10 bin ton sarımsak boşa gidiyor"

Her yıl üretimi yapılan 30 bin ton sarımsağın saklama koşulları iyi olmadığı gerekçesiyle 10 bin tonunun boşa gittiğine dikkati çeken İzbeli, "Gazını saldığında sarımsak fire veriyor ama saklama koşulları iyi olunca yüzde 5'e kadar düşüyor. Bu ette de patateste de aynı. Her şey muhafaza ister. Köylü hububatını traktörüne yüklüyor ama koyacak yeri yok. Hedeflerimizden bir tanesi de çiftçinin hububatını koyacağı silolar yapmak. En azından emanete koyabileceği bir yerler yapmak istiyoruz. Bugün buğdaydır, mısırdır, ay çekirdeğidir, koyacak yer yok. Bizim böyle bir bütçemiz yok ama bizim yan yana getireceğimiz iş adamlarımız var" ifadelerini kullandı.

"Taş Mektep Proje Okulu yapmayı planlıyoruz"

Eski Devlet Hastanesi yerinin olduğu 10 dönümlük alanın 3-4 dönümüne Taş Mektep mimarisinde Taş Mektep Proje Okulu olarak yapmayı planladıklarını söyleyen İzbeli, "Oyuncak yapan, gençlerin faydalanacağı bir fabrika planladık. Bu fikrimizi Odalar ve Borsalar Birliğine götürdük. 138 bin adet oyuncak yapıldı. Rıfat Başkanı'mıza da bu oyuncakları hediye ettik. Bize destek olunursa böyle bir fabrika yapabiliriz dedik. Çünkü Odalar ve Borsalar Birliğinin öyle bir projesi var. Fakat deprem girdi araya. Bütün sistemimiz bozuldu. Bu deprem bizi herhalde üç sene falan sorun yaşatacak ama fırsatlar tükenmez. Biz Avrupa Birliğiyle ilgili bütün projelerimizi hala eş güdümlü götürüyoruz. Ülkemize bir şeyler daha katmanın peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Taşköprü sarımsağıyla ilgili borsa kurulmasını hedefliyoruz"

En büyük hedeflerinden birisinin Taşköprü sarımsağıyla ilgili soğuk hava deposu organize edilmesi olduğunu belirten Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Orhan Reis ise, "Çiftçilerimizin soğuk hava depolarında ürünlerini bir yıl muhafaza edebilmeleriyle birlikte ürünün daha fazla katma değer katılarak piyasaya arzının sağlanmasını hedefliyoruz. Tabii bu tamamıyla birbirine bağlantılı bir proje olacak. Bunun neticesinde de Taşköprü sarımsağında biz borsasının kurulmasını hedefleyerek istikrarlı bir fiyat politikası ve homojen bir şekilde yurt dışında bu ürünlerimizin satışını sağlamayı hedefliyoruz. Taşköprü sarımsağı bildiğiniz üzere dünyanın en kaliteli ürünlerinden bir tanesi. Şu anda ne yazık ki Taşköprü sarımsağı ile ilgili büyük bir uğraş içerisindeyiz. Biz burada rekabeti, kalite rekabetini çekme hedefindeyiz, haksız rekabetten çıkartıp kalitemizi tüm dünyaya daha çok duyurmayı hedefliyoruz. İnşallah yakın bir süre içerisinde de bunları gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kastamonu, hep üvey evlat muamelesinde kalmış bir şehir"

Kastamonu'nun hep üvey evlat muamelesinde bir şehir olarak kaldığını söyleyen Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu da, "Kastamonu'muz hiçbir zaman istila görmedi fakat en fazla şehit veren illerin başında geliyor. Buna rağmen şimdiye kadar hep üvey evlat muamelesinde kalmış. İnşallah şimdiki yönetimle Ticaret Borsası çıkışa geçecektir. Sıkışmış kalmış bir ilimizin gelişmiş olmasına rağmen kendini gösterememesi büyük sorundur. Yatırımcılara alan açabilirsek Kastamonu kalkınacaktır" dedi. - KASTAMONU