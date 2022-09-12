CANiK eş zamanlı katıldığı fuarlarda önemli anlaşmalara imza attı

Samsun Yurt Savunma'nın (SYS) dünyaca ünlü markası CANiK, 2022 yılında dünyanın en önemli savunma fuarlarına katılarak son teknoloji ürünlerini sergilemeye devam ediyor.

SYS'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden CANiK, Azerbaijan International Defense Exhibition (ADEX) ve Polonya'da gerçekleştirilen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'ndan (MSPO) başarıyla döndü.

2022 yılında dünyanın en önemli savunma fuarlarına katılarak son teknoloji ürünlerini sergileyen firma, fuarlar kapsamında pek çok iş bağlantısı ve ön anlaşma gerçekleştirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Samsun Yurt Savunma Dış Ticaret Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, Bakü'de gerçekleştirilen ADEX 2022 ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Modern bir silah ve teçhizat fuarı olan ADEX 2022'e bu yıl 26 ülkeden 200'den fazla firma yer aldı. ADEX 2022 Fuarı'na Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Türkiye'den 42 firma katıldı. Biz de bu fuarda yerimizi alarak ülkemizi başarıyla temsil ettik. Türk savunma sanayii ile ileri teknoloji hakkında bilgi alışverişinde bulunduk ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdik."

- "Türkiye MSPO'da 'Lider ülke' sıfatıyla yer aldı"

Öte yandan CANiK, Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı konumunda olan ve 06-09 Eylül 2022 tarihleri arasında Polonya Kielce'de düzenlenen MSPO Türk savunma sanayinin gücünü dünyaya gösteren firmalardan biri oldu. Türkiye, dünyanın dört bir yanından ülkelerin savunma sanayileri ve üst düzey resmi delegasyonlarının katılımıyla gerçekleşen fuarda "Lider ülke" sıfatıyla yer aldı.

MSPO'yla ilgili bilgi veren Samsun Yurt Savunma İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Gençay Gençer ise bu yıl 30'uncusu gerçekleştirilen fuarda ileri teknoloji ürünlerini gururla sergilediklerini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"MSPO'ya 2013 yılında 'Lider ülke' olarak katılan Türkiye, bu yıl ikinci kez 'lider ülke' olarak katıldı. Fuarda Türkiye ile Polonya ve Avrupa arasındaki savunma sanayi iş birliği potansiyelinin geliştirilmesi ile ilgili önemli görüşmeler yapıldı. T.C Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak birlikte standımızı ziyaret etti. Ayrıca fuar kapsamında 20'den fazla ülkenin askeri ataşelerini standımızda ağırlama fırsatı bulduk.

Polonya'da birçok Türk firmasının devam eden projeleri var. Hali hazırda ön anlaşması yapılan birçok proje bulunuyor. Standımızda dünyanın en gelişmiş 12.7x99 mm uçaksavarı olan CANiK M2 QCB'yi, ödüllü tabancalarımızı, optiklerimizi,, aksesuar ve askeri tekstil ürünlerini sergiledik."

Yerli ve milli uçaksavar her iki fuarda da büyük ilgi gördü

Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen, yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel) her iki fuarda da büyük ilgi gördü. Şirket iştiraklerinden UNIDEF ve UNIROBOTICS'in yanı sıra mağaza zinciri CANiK STORE, eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Canik Academy'nin yanı sıra inovatif ve sıra dışı eğitim ürünleri CANiK SMART ve CANiK APP de katılımcılarla buluştu.