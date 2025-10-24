Haberler

Dünya Makarna Günü 2025 Etkinliği İstanbul'da Kutlanacak

Dünya Makarna Günü 2025 Etkinliği İstanbul'da Kutlanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Makarna Günü 2025 etkinliği, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği ve Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği işbirliğiyle 'Gelenekten Geleceğe' temasıyla düzenleniyor. Etkinlikte Türkiye'nin makarna üretimindeki gücü ve yıllık ihracatı ele alınacak.

Dünya Makarna Günü 2025 etkinliği, "Gelenekten Geleceğe" temasıyla Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) ile Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) ev sahipliğinde, Uluslararası Makarna Organizasyonu (IPO) işbirliğiyle düzenleniyor.

Sektör temsilcilerini, akademisyenleri, gastronomi uzmanlarını bir araya getiren 24-26 Ekim tarihlerindeki etkinlikte, Türkiye'nin makarna üretimindeki yetkinliğini, sürdürülebilir büyüme vizyonunu ve gastronomideki yükselen rolünü dünyaya tanıtmak hedefleniyor.

Etkinlik öncesi düzenlenen basın toplantısına TMSD Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Göymen, MÜSAD Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uysallı ve IPO Yönetim Kurulu Başkanı Carl Zuanelli katıldı.

Göymen, konuşmasında, uzun bir aradan sonra 25 Ekim Dünya Makarna Günü'nün İstanbul'da kutlandığını söyledi.

"Makarna derneklerini, makarna sanayisine hizmet veren makine, ekipman ve çözüm ortaklarımızı burada ağırlıyoruz." diyen Göymen, "Türk makarna sanayisi dünyada en büyük ikinci üretim kapasitesine sahip, yaklaşık 3 milyon ton üretim gücü var. Türkiye, dünyadaki en büyük ikinci ihracatçı konumunda, yıllık yaklaşık 1,5 milyon ton ihracatımız bulunuyor. İç ve dış olmak üzere toplam 2 milyar dolarlık büyüklüğe sahip pazarımız var. 160'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Türk makarna sanayisinde 26 firmanın faaliyet gösterdiğini kaydeden Göymen, "Türk makarna sanayisi sadece üretim ve ihracat anlamında değil iç pazar anlamında da her geçen gün tüketimlerde olumlu neticeler almaya devam ediyor." dedi.

"Dünyadaki en kaliteli makarnalık buğdaylar burada üretiliyor"

Göymen, Türkiye'nin dünyada en büyük ikinci üretici ve ihracatçı konumda bulunduğunu, kişi başı makarna tüketiminde yıllık 7,5 kilogramla dünyada sekizinci sırada olduğunu belirterek, bu anlamda daha gidilecek yol olduğunu dile getirdi.

Nihat Uysallı da Dünya Makarna Günü'nün sektör için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemiz durum buğdayının ana vatanı, dünyadaki en kaliteli makarnalık buğdaylar burada üretiliyor. Fakat ülkemizde makarna kültürü maalesef istediğimiz düzeye gelmiyor. Bir ürünün dünyadaki en kaliteli buğdaydan üretilmesi bir statü sembolüdür. Maalesef biz toplumumuzda makarnaya hak ettiği statüyü kazandıramadık." ifadelerini kullandı.

Carl Zuanelli ise makarnanın küresel bir yiyecek olduğunu vurgulayarak, "Türkiye makarnada çok büyük üretici ve ihracatçı. Burada üretilen makarnanın ve Türk çiftçilerin ürettiği buğdayın kalitesi de yüksek." diye konuştu.

"Glütensiz makarna üreten fabrika kuruluyor"

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aykut Göymen, glütensiz makarna üretimine yönelik soruya, "Glütensiz makarna çok hassas bir ortamda üretilmesi gereken bir makarna. Ülkemizde de glütensiz makarna üreten fabrika da kuruluyor, böyle bir yatırım var. Artık kendi ülkemizden temin edebileceğiz mısırdan üretilmiş olacak. Sadece o konsepte hizmet eden bir fabrika olmalı ki alerjik reaksiyon olmasın." yanıtını verdi.

Geçen yılı 1,5 milyon ton, yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarına dikkati çeken Göymen, şunları kaydetti:

"Bu yıl ihracat hedefimiz yaklaşık 1 milyon 400 bin ton civarında. İhracatımızda miktar olarak yaklaşık yüzde 6,5 düşüş oldu. Bu düşüşün sebebi şu, dünyada makarnaya çok ciddi yatırım var. İhracat yaptığımız özellikle Afrika ülkelerinde ve diğer ülkelerde kapasite artışları söz konusu. Ülkemizde kapasite artışımız söz konusu ama önemli olan bizim ihracat pazarlarımızda ciddi yatırımlar yapılıyor. Dolayısıyla her yatırım yapılan ülke kendi üreticisini korumak anlamında gümrük duvarlarında gerekli düzenlemelere gidiyor. Geçen yılı ve 2025'i karşılaştırdığımızda Türkiye'nin ihracat pazarının farklılaştığını görüyoruz. Türkiye biraz daha katma değerli pazarlara ihracat yapıyor. Özellikle Uzak Doğu'da Japonya gibi ülkelerde hem katma değeri yüksek hem de fiyat anlamında daha yüksek pazarlara ihracat yapmaya başladık. 2026'da mevcut durumumuzu korumayı hedefliyoruz, üretim artıyor."

Carl Zuanelli de noodle gibi ürünlerin sektöre etkisine ilişkin soruyu, "İnsanlar makarnayı neden yiyor? Çünkü herkesin yerken çok mutlu olduğu bir yiyecek. Tüketici davranışlarıyla ilgili de insanlar noodleları hızlı bir şekilde kaliteli bir yemek yemek için tercih ediyor. Aynı zamanda Amerika'da da Z kuşağı da farklı mutfakları, tatları, kültürleri görmek istedikleri için buna bakıyorlar." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇelik Mustafa:

Lim'in platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Aylar sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar, 375.000 dolar kâr elde ettiler. Rehberlik ve strateji için bugün Telegram'dan (mudiatrading) kendisine mesaj gönderin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağzına geleni saydı! Rıdvan Dilmen'den Stuttgart maçı hakemine olay sözler

Maç sonu ağzına geleni saydı: Avrupa Ligi'nde ne işi var, rezalet
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine kötü haber! Gelmiş geçmiş en büyük zam geliyor
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Ağzına geleni saydı! Rıdvan Dilmen'den Stuttgart maçı hakemine olay sözler

Maç sonu ağzına geleni saydı: Avrupa Ligi'nde ne işi var, rezalet
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Merdan Yanardağ'ın Emniyet'teki ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
DNA testiyle kaderi değişti! Yavru goril 'Zeytin'den sevindiren haber

DNA testiyle kaderi değişti! Yavru goril 'Zeytin'den sevindiren haber
İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.