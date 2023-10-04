Dünya Kimya Sektörü İstanbul'da Buluştu

Dünya kimya sektörü, İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen 4 fuarda bir araya geldi.

Artkim Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, "8. Uluslararası Poliüretan Sanayi Fuarı", "6. Uluslararası Kompozit Ham Maddeleri, Yarı Mamulleri, Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı", "Yapıştırıcı ve Yapıştırma Teknolojileri Fuarı" ile "Teknik Köpük Endüstrisi ve Teknolojileri Fuarı" İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Eş zamanlı düzenlenen fuarlarda, 25 ülkeden sektörlerinde lider 307 firma yerini aldı.

8. Uluslararası Poliüretan Sanayi Fuarı'nda poliüretan kimyasallar, poliüretan makine ekipmanları, poliüretan sistem evi, poliüretan kaplama ve yapıştırıcılar, poliüretan kalıp ve sistemler, uygulamalar ve sistem ürünleri sergilenirken, endüstrinin lider firmaları da bir araya geliyor.

6. Uluslararası Kompozit Ham Maddeleri, Yarı Mamulleri, Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nda kompozit ham maddeleriyle üretilen ürünlerin günlük yaşamdaki kullanımları görülebiliyor.

Yapıştırıcı sektörü ise gerek endüstride gerekse günlük yaşamda ihtiyaç duyulan, çeşitli kimyasallar kullanılarak üretilen tüm yapıştırıcı ürünleri kapsıyor. Yapıştırıcı üreten firmaların yarattıkları katma değer ekonomide önemli bir yer tutuyor. Küçük bir ambalajdan otomobile, beyaz eşyadan mobilya sektörüne kadar her üründe bir ya da daha fazla tip yapıştırıcı kullanılıyor. Sektör paydaşları Yapıştırıcı ve Yapıştırma Teknolojileri Fuarı'nda buluştu.

Otomotiv, mobilya, inşaat, yatak, spor, eğlence, ambalaj ve medikal üretim süreçlerinin en önemli girdilerinden olan teknik köpükte ise sektör temsilcileri Teknik Köpük Endüstrisi ve Teknolojileri Fuarı'nda buluştu. Fuar, tüm köpük tedarik zincirinin yanı sıra teknik köpük ürünlerini, teknolojilerini ve ham maddelerini üretenleri ve alıcılarını bir araya getiriyor.

300'den fazla firma katılıyor

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Artkim Kurucu Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Yaman, fuarlarda 25 ülkeden 300'ün üzerinde katılımcı firmanın yer aldığını, 50 ülkeden 8 bine yakın profesyonel ziyaretçi beklediklerini bildirdi.

Yaman, "Fuarlar süresince sektörlerin nabzını tutmak ve fayda sağlamak amacıyla çok sayıda etkinlik düzenliyoruz. İlk fuarımızdan bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan, sürekli destekleyen ve katılım gösteren firmalarımıza teşekkür ediyor ve 2025'te düzenleyeceğimiz bir sonraki fuarımızı daha da genişleteceğimizi belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Açılışa, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, Poliüretan Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği Başkanı Müge Pınar, KİMPUR Yönetim Kurulu Başkanı Leon Mizrahi, Europur Genel Sekreteri Michel Baumgartner, Isopa Genel Sekreteri Jörg Palmersheim, Flokser Kimya Genel Müdürü Ekin Tükek ve Literatür Kimya Kurucu Ortağı Özlem Ural katıldı.

Dünya kimya sektörünü İstanbul'da buluşturan fuarlar, 6 Ekim'de sona erecek.