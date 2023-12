Türkiye'nin helal ekonomi payı artıyor, ilk 10'a girme potansiyeli var

Türkiye'nin helal ekonomiden aldığı payı artırarak ilk 10'a girme potansiyelinin bulunduğunu belirten Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı Yunus Ete, "Cumhurbaşkanımızın stratejik önemine dikkat çektiği helal sektörü her geçen gün büyüyor. Ülkeler arası savaşlar ve salgınlar gıda güvenliğinin önemini daha da artırırken bu durum piyasada bir talep ve hareketlilik yaratıyor. İhracat oranları da hızla artıyor" dedi. 2024'te Helal Expo Fuarı'nı 10'uncu kez düzenleyeceklerini anlatan Ete, özellikle yabancı firmaların ilgisinin çok yüksek olduğunu ve şimdiden yerlerini ayırdıklarını kaydetti.

Dünyada en hızlı büyüyen pazarlar arasında yer alan 'Helal' pazarının büyüklüğü 5 trilyon doları aştı. Gelecek 5 yılda 10 trilyon doları bulması beklenen helal ekonomisi, dünyada en çok yatırım yapılan alanlar arasında yerini aldı. Bu kapsamda Türkiye de çalışmalarını hızlandırdı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İTT) Helal Ekonomi Raporu'na göre Türkiye, Endonezya ve Malezya, helal ekonomi ürünlerinde ilk 20 ihracatçı arasına girmeyi başardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı 2023'e gönderdiği video mesajda da, helal sektörünün stratejik önem arz ettiğine dikkati çekmişti.

Müslüman ülkelerdeki tüketiciler tarafından gıdaya yapılan harcamaların 2022'de 1 trilyon doları aştığını belirten Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, bunun 2026 yılına kadar 1.5 trilyon dolara çıkmasının beklendiğini kaydetti. Bu kapsamda helal ihracatın da hızla arttığının altını çizen Ete, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik önemine dikkat çektiği helal sektörü her geçen gün büyüyor. Ülkeler arası savaşlar ve tüm dünyayı etkisini alan salgın sebebi ile gıda güvenliğinin önemi daha da artıyor" dedi.

BOYKOT TALEBİ ARTIRDI

Helal belgeli ürünlerin hem temiz hem de sağlıklı olması sebebi ile helal hassasiyetine sahip olan Müslümanlar tarafından tercih edildiğini anlatan Ete, "Diğer inançlara mensup kişiler tarafından da sağlıklı olması sebebi ile helal belgeli ürünler tercih edilmeye başlandı. Ayrıca Filistin'de yaşanılan savaş ile yayılan boykotlarda helal ürünlere olan talebi artırdı. Tüm bu sebeplerin piyasada yarattığı hareketlilik ihracat oranlarını da hızla artırmaya başladı" diye konuştu.

Türkiye'nin helal ekonomi ürünlerinde ilk 20 ihracatçı arasına girmeyi başardığını aktaran Ete, bu payı daha da yukarı taşıyarak ilk 10 arasına girme potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

SEKTÖRDEN ALDIKLARI PAY BÜYÜYOR

Helal ürünlere artan talebin dünyanın en büyük 'helal organizasyonu' olan Helal Expo Fuarı'na olan ilgiyi artırdığını anlatan Ete, "Helal Expo fuarının düzenlenme sebebi, helal piyasasında hizmet veren ve verebilme potansiyeli olan yerli ve yabancı firmaları bir araya getirmek ve ticari iş fırsatları oluşturmak. Helal fuarına her yıl gıdadan kozmetiğe, finanstan turizme, tekstilden ilgili tüm tedarik zincirlerinde yer alan firmalar katılıyor. ve bu fuara katılan firmaların bu sektörden aldığı pay her geçen gün artıyor. Bu fuardan ciddi verim elde eden firmaların ilgisi de her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı.

10 YILDIR İLGİ KATLANARAK ARTTI

2024 yılının kendileri için çok büyük önem arz ettiğini anlatan Ete, "2024'te Helal Expo Fuarı'nın (World Halal Summit-WHS) 10'uncu kez düzenleyeceğiz. İlk düzenlendiğimiz yıldan beri ilgi katlanarak yükseldi. Her geçen yıl istikrarlı bir şekilde büyüttüğümüz fuarımıza katılımcı firma sayısı da düzenli olarak arttı. Fuarın 10'uncu yılında 500'e yakın firmayı bu potansiyel ile bir araya getireceğiz" dedi.

YABANCI ŞİMDİDEN YERİNİ AYIRTTI

2023'te düzenlenen Dünya Helal Zirvesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo 2023 Fuarı'na 110'u aşkın ülkeden 10 bini yabancı, 40 bine yakın kişinin katıldığını aktaran Ete, "1.5 günde işletmeler arası 2 bin B2B görüşme gerçekleştirildi" diye konuştu.

Fuara katılan yabancı firmaların özellikle B2B görüşmelerden çok büyük verim elde ettiklerini anlatan Ete, "O nedenle özellikle birçok yabancı firma 2024 fuarı için şimdiden yerlerini ayırttılar" dedi.

Yabancı firmaların helal ekonominin önemini fark ettiğini ancak yerli firmaların bu alanı tam anlamıyla keşfedemediğini aktaran Ete, Türk firmaların helal ekonomiye daha çok ilgisini çekmek için çalıştıklarını kaydetti.

HEDEFTE YERLİ FİRMALAR VAR

2024'te düzenlenecek fuar için çalışmalara başladıklarını kaydeden Ete, yeni dönem fuar takvimi için şu bilgileri verdi:

"Fuar özellikle yabancı ülkelerden katılımı yoğun şekilde alırken, Türkiye'den katılımcı sayısını da her yıl artırıyor. 2024 ve sonrası için hedefimiz yurt dışından her yıl katlanarak artan katılımcı sayısını, yerli firmalar için de aynı istikrarda artırmak. Ayrıca zirve kapsamında yapılan Uluslararası Aşçılar Şampiyonası için de kapsamı genişletip, başta ülkemiz olmak üzere, tüm İslam dünyasındaki gastronomi sektörüne ve turizmine potansiyel oluşturmaya devam edeceğiz. Aynı tarihlerde aynı mekanda yapmış olduğumuz ülke iş forumlarımızın sayısını daha da artırmayı planlıyoruz."

SAĞLIK TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Bu yıl ilk kez Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından desteklenen ETHEXPO 2023 Fuarı'nın Dünya Helal Zirvesi ve Uluslararası Helal Expo ile aynı tarihte düzenlendiğini anlatan Ete, "20'den fazla ülkenin milli katılım gösterdiği fuarda 100'ün üzerinde yerli ve yabancı firma stant açtı. 119 ülkeden 9 bin yabancı ziyaretçinin katıldığı fuarda 30 bine yakın kişi ağırlandı. Henüz 1. yılı olmasına rağmen fuarda 1.5 günde işletmeler arası binden fazla B2B görüşme gerçekleştirildi" dedi.

Türkiye'nin sağlık turizminde 2023 yılında 2 milyon yabancı hastaya hizmet vererek 10 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediğine dikkat çeken Ete, "Bu rakamın yüzde 10'luk payının kamu hastanelerinden gelmesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2028'de 100 milyar dolarlık turizm hedefi konuldu, yine 2028 yılında 5 milyon yabancı hastanın ülkede ağırlanması hedefleniyor. ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuar bu hedeflere ulaşmak için katkı sağlayacak" diye konuştu.