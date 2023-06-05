Dünya havacılık sektörünün liderleri İstanbul'da buluştu

Dünya havacılık sektörünün liderleri ve paydaşları Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) 79. Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

Dünya havacılık sektörünün liderleri ve paydaşları Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) 79. Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

IATA 79. Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi, Pegasus Hava Yolları'nın ev sahipliğinde İstanbul Hilton Bomonti Otel'de başladı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne üye 300'den fazla hava yolu şirketinden sektörün en üst düzey liderlerine, hükümet yetkililerinden stratejik ortaklara ve ekipman tedarikçilerine kadar tüm paydaşları bir araya getiren etkinliğe yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu da katılıyor.

Havacılık sektörünün Kovid-19'dan kurtulma süreci ile sektörün ekonomik görünümü ve sürdürebilirliğinin ele alınacağı etkinlikte, zirveye katılan havacılık liderleri, havacılığın Türkiye'nin deprem sonrası toparlanmasına katkısını masaya yatıracak.

"Bu etkinlik Türk havacılığının ne kadar ileri gittiğini gösteriyor"

Etkinlikte açıklamalarda bulunan IATA Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, IATA'nın dünya havacılığının ve hava yollarının temsil edildiği en büyük dernek olduğunu belirterek, 120 ülkeden 305 üyesi bulunduğunu ve dünya havacılığının yüzde 85'ini kontrol ettiğini söyledi.

Bugün IATA'nın 79. Yıllık Genel Kurulu'nun Türkiye'de yapıldığını dile getiren Nane, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu esnada bir Türk başkanı var. Türk başkan bu toplantıyı yönetiyor. Hem yönetim kurulu başkanı olarak hem de Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı olarak ev sahibi firmayız. Bu dünyada çok nadir olan, Türkiye'de ilk kez olan bir şey. Türkiye'de gerçekleştirilen ikinci IATA Genel Kurulu. Daha önce 2008'de yapılmıştı. Ama o zaman yönetim kurulu başkanı farklı birisiydi. Şimdi hem yönetim hem de IATA'nın genel kurul başkanlığını bir Türk olarak benim yapmam Türk havacılığının gerek yolcu taşımacılığı gerekse kargo taşımacılığında dünyada ne kadar ileri gittiğinin çok güzel bir göstergesidir."

"Rekor katılım olması Türkiye için bir gururdur"

Mehmet Nane, IATA'nın 79. Yıllık Genel Kurulu'nun rekor bir katılımla gerçekleştirildiğini belirterek, "Bugüne kadar tarihinde hiç bu kadar fazla katılım olmamış. Hatta katılım ve talep daha fazlaydı. Otel bizden misafir limitleri dolduğu ve sigorta poliçesinde belli sayıda misafirin içeride olabileceği için rica etti 'kayıtları almayın' diye. Bu ülkemiz ve Türk havacılığı için bir gururdur." diye konuştu.

Havacılığın stratejik açıdan çok önemli bir sektör olduğuna işaret eden Nane, şu bilgileri verdi:

"Ülkelerin içinde bir noktadan başka bir noktaya en hızlı ulaşımı havacılıkla sağlayabiliyorsunuz. Türkiye gibi büyük bir coğrafyaya baktığımızda İstanbul'dan çıktığınızda 2 saat uçtuğunuzda bizim doğu sınırlarındaki ya da Karadeniz'deki şehirlerimize giderken, batıya gittiğimizde bütün Balkan ülkelerine, Viyana'ya, hatta İtalya'ya kadar gidebiliyorsunuz. O yüzden Türkiye gibi geniş bir coğrafyada yer alan bir ülkede havacılık, stratejik ve katma değerli bir sektör. Turizm açısından havacılık çok büyük önem arz ediyor."

"Turist sayısında rekor kırmamız bekleniyor"

IATA Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Nane, toplantıda hangi konuların öne çıkacağına da değinerek, havacılığın sorunları arasında yer alan "Kovid-19'dan geriye dönüşün ve havacılık sektöründe rakamların 2019'u geçmesinin" ele alınacağını bildirdi.

Geçen yıl Türkiye'nin turist sayısında 2019 ile başa baş bir rakam yakaladığını dile getiren Nane, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen yıl 52 milyondu, bu sene 60 milyon turistle bir rekor kırmamız bekleniyor. Benzer gelişmeler dünyanın birçok farklı coğrafyasında da söz konusu. İşin haricinde baktığımızda ekonomik ve finansal gelişmeler var. Yüksek enflasyon, yakıt fiyatlarındaki hızlı artışlar bunlar hepimizi ilgilendiren konular. Türkiye'yi ilgilendiren konulardan birisi havacılığın önemi. Türkiye'nin 6 Şubat'ta yaşadığı depremin ardından havacılık sektörünün bir araya gelmesinin önemi görüldü, bu tür kriz ortamlarında havacılık sektörünün desteği ve önemi ortaya çıktı. Havacılık bu açıdan da çok çok önemli."

"THY, turizm sektörüne doğrudan katkıda bulunuyor"

Türk Hava Yolları (THY) Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur da Türkiye'nin lider taşıyıcısı olarak, AnadoluJet ile beraber dünyadaki en çok ülkeye uçan hava yolu şirketi olduklarını söyledi.

Türkiye'nin kıtaların buluşma noktası olarak her zaman güzel ve güçlü olduğuna dikkati çeken Olmuştur, "Aynı zamanda çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan bir ülke ve nefes kesen bir özelliğe sahibiz." diye konuştu.

Olmuştur, Türkiye'nin muazzam bir gastronomiye sahip olduğuna işaret ederek, "Geçen yıl 51 milyondan fazla turist vardı. Türkiye, İstanbul, Kapadokya ve peri bacaları, Antalya sahilleri ve Karadeniz bölgesi gibi turistlere çok önemli seçenekler sunuyor. Türkiye'nin bayrak taşıyan hava yolu şirketi olarak turizm sektörüne doğrudan katkıda bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

"Yakıt fiyatlarının son yıllara göre düşük seyretmesini bekliyoruz"

Açılış etkinliğinin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan IATA Genel Direktörü Willie Walsh, hava yolu şirketlerinin yakıt giderlerinin azaltılması ve kapasitelerinin doldurulmasına ilişkin soru üzerine, bu soruya tek bir cevap vermenin zor olduğunu söyledi.

Petrol fiyatlarının ne olacağına ilişkin ellerinde bir veri olmadığı için öngörü yapmakta zorlandıklarını anlatan Walsh, şirketlere ekonomik gelişmeleri yakından takip etmelerini önerdiklerini, jet yakıtı fiyatlarının son yıllara göre 2023'te daha düşük maliyetlerde seyretmesini beklediklerini bildirdi.

Bu yaz için doluluk beklentilerinin sorulması üzerine Walsh, havalimanlarının ve hava yolu şirketlerinin iyileşme sürecine girdiklerini ancak tam bekledikleri rakamlara henüz ulaşamadıklarını anlattı.

Walsh, istihdam ile ilgili hava yolu şirketlerinin güçlük yaşadığını kaydederek, küresel olarak farklı ülkelerde yaşanan grevlerin yolcu sayısına etkilerinden bahsetti.

IATA'nın iş seyahatlerinin ne zaman eskiye döneceğine ilişkin soruya karşılık, yolcuların hangi amaçla seyahat ettiğine bakmadıklarını, kabinler açısından böyle bir ayrım olmadığını ancak premium seyahat sayısının hızlandığını, özellikle son iki ayda business class yolcu sayısının ekonomi sınıfına göre daha çok arttığını anlattı.

"Havacılık sektörü sürdürülebilir yakıt üretilmemesinden mağdur"

IATA Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Nane de sürdürülebilir havacılık yakıtına ilişkin bir yorum üzerine basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu:

"Biz sürdürülebilir havacılık yakıtı üretmeyen üreticilerin mağduruyuz. Hava yolu şirketleri dünyada mevcut olan tüm sürdürülebilir yakıtı almaya hazır ancak yeterli üretim yok. 2050 yılına kadar sıfır karbon salımı hedefi açıklanmasına rağmen havacılık sektörü bu karardan fayda görmüyor. Üreticilerin ve bazı devletlerin vaatlerini tutmamaları, havacılık yatırımlarına danışmama kararları yüzünden mağdur oluyoruz."