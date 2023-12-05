Dünya Halı Sektörü İstanbul'da Buluştu

İstanbul'da düzenlenen CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı, dünya halı sektörünü bir araya getirdi. Fuar, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden katılımcıları ağırlıyor ve Türkiye'nin halı ticaretindeki önemini vurguluyor.

Dünya halı sektörü İstanbul'da düzenlenen CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarında buluştu. İstanbul'da birincisi düzenlenen CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarının açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Halı firmalarının 2024 yılı koleksiyonlarını tanıtacağı fuar, 8 Aralık Cuma gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

Güneydoğu Anadolu Halı İhrcatçıları Birliği'nin (GAHİB) ve İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ile birlikte düzenlediği fuara Türkiye'nin yanında Çin, İngiltere, Pakistan, Afganistan, Özbekistan, Rusya, Endonezya, Fas, Ukrayna, Mısır ve Ürdün'deki üreticilerle dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileri katılıyor. Fuara katılan 400 kadar firmanın 159'unun Gaziantep merkezli olması dikkat çekiyor. Dünya makine halısı üretiminin yüzde 72'sini gerçekleştiren Türkiye, ilk kez düzenlenen CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı ile dünya halı ticaretinin de en önemli merkezi olmayı hedefliyor.

Açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yaptı

Fuarın açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, TİM Başkan Vekili Fikret Kileci, Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek ile iş, siyaset ve bürokrasi dünyasından kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

"Halıcıların performansını alkışlıyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, halının desenleri, renkleri ve dokuma teknolojisi ile hayatımızda yer etmiş bir ürün olduğunu belirterek, son yıllarda Türk halıcılığının dünya çapında çok iyi bir noktaya geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Halı sektörü için bu yıl 3 milyar dolarlık ihracat öngörülüyor. İhracat da bizim temel önceliğimiz. Çünkü Türkiye'nin en önemli meselesi cari açıktır. Cari açığı önlemenin tek yolu da ihracatı artırmaktır. Dolayısıyla halıcılarımızın performansını alkışlıyorum. Fuara 400 kadar firma katılıyor. 100'den fazla ülkeden katılımcı bekleniyor. Bu fuar vesilesi ile halıcılık sektörünün Türkiye Yüzyılında yeni atılımlar yapmasını bekliyoruz. Yeni pazarlarla, katma değeri yüksek ürünlerle ihracatlarını daha üst noktaya çıkaracaklar ve Türkiye Yüzyılı yolculuğuna önemli katkı sunacaklar. Anadolu'nun rengini, gücünü tüm dünyaya tanıtan girişimcilerimize, halıcılarımıza teşekkür ediyor, fuarın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Burada Anadolu'nun gücü var"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi: "Burada Anadolu var. Anadolu'nun kalbine, gönlüne dokunma var. Her şartta üretim yapan, gönlünü Türkiye Yüzyılına hazırlayan Anadolu kaplanları var. O yüzden bu an bizim açımızdan çok kıymetli. Asrın felaketinden çıktık hiç durmadılar, hep gaza bastılar. Türkiye Yüzyılı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yeni yüzyıl istihdamın, yatırımın, ihracatın, halının ve halıcıların yüzyılı olacaktır."

"Üretime de ticarete de biz yön vereceğiz"

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, fuarda yaptığı konuşmada, halı sektörü olarak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına büyük bir atılımla girdiklerini söyledi. Dünyanın en büyük halı fuarını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Kaplan, "Halı üretiminde lideriz. O zaman halı ticaretine de biz yön vermeliyiz. Bunun en önemli araçlarından birisi fuarcılıktır. İstanbul bir dünya başkenti olarak, halı ticaretinde de dünya halı ticaretinin başkenti olacak her türlü potansiyel ve özelliklere sahiptir. Bugün dünyanın bütün ülkelerinden ulaşımı en kolay kent olarak İstanbul gösterilirken halı sektörünün ana pazarlarından da İstanbul'a tek uçuşla ulaşım mümkündür" dedi.

"Türkiye yüzyılı için önemli bir adım"

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, "Türkiye'de sektörel fuarcılığın gelişmesine öncülük yapacağını düşündüğümüz İstanbul Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı, halı ticaretinin arttırılmasının yanında, diğer sektörlerin de gelişimini sağlayacaktır. Fuarımız aynı zamanda halı ve yan sektörlerdeki yenilik ve Ar-Ge çalışmalarını hızlandıracak, böylece ekonomiye önemli katkı sağlanacaktır. Bugün sektörümüz için yeni bir başlangıç, yeni bir gün ve Türkiye Cumhuriyetinin ikinci yüzyılında yeni bir adım" diye konuştu. - GAZİANTEP