Dünya Genelinde Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Kapasitesi 2030'a Kadar Üç Katına Çıkabilir

Güncelleme:
Uluslararası enerji kuruluşları, deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesinin 2030'a kadar 3 katına çıkma yolunda olduğunu ve Avrupa'nın lider konumunu koruduğunu açıkladı. ABD'deki belirsizlikler ise küresel hedeflerle çelişiyor.

Dünyada deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesinin ABD'deki belirsizliklere rağmen 2030'a kadar 3 katına çıkma yolunda ilerlediği belirlendi.

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember ve Global Offshore Wind Alliance'ın (GOWA) analizine göre, küresel çapta 83 gigavat deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücü bulunurken 27 ülke, 27 alt-ulusal yönetim ve 3 bölge deniz üstü rüzgar enerjisinde kapasite artışı hedefliyor.

Deniz üstü rüzgar enerjisi hedeflerinde lider konumunu koruyan Avrupa'da 15 ülke 2030'a kadar 99 gigavat kapasite inşa etmeyi planlıyor.

Asya'da Hindistan'ın 30-37 gigavat, Japonya'nın 41 gigavat, Güney Kore, Tayvan ve Vietnam'ın toplamda 41 gigavat deniz üstü rüzgar enerjisi kapasite hedefi bulunuyor.

Öte yandan, ABD'deki yavaşlama küresel eğilimin aksine bir tablo sunuyor. ABD, 2030 için 30 gigavatlık ulusal hedefine bağlı kalmasına rağmen ülkedeki son politika değişiklikleri ve piyasa zorlukları bu hedefe ilişkin soru işaretlerine yol açıyor.

ABD'de 11 eyaletin ise toplam 84 gigavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi hedefi bulunuyor.

Çin haricindeki ulusal hedeflerin toplamı 263 gigavata ulaşırken bu seviye deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesinin 2030'a kadar 3 katına çıkabileceği anlamına geliyor.

Çin'in henüz ulusal bir hedefi bulunmuyor. Ancak, Çin'in geçen hafta açıkladığı yeni planına göre 2026-2030 döneminde yıllık kurulu deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesinin en az 15 gigavat olması hedefleniyor. Bu miktar, 2021-2025 dönemindeki yıllık 8 gigavatlık kurulumun neredeyse iki katına karşılık geliyor.

73 milyon haneye denizden temiz elektrik

Ember Kıdemli Analisti Dave Jones, bulgulara ilişkin değerlendirmesinde, dünya genelinde şu anda deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesinin 83 gigavat olduğunu belirterek, "Bu kapasite, 73 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılamaya yeterli. Yeni hedefler belirlemeyi veya mevcut hedefleri genişletmeyi düşünen ülkelere mesaj net. Şimdi hareket geçme zamanı, böylece büyümenin bir sonraki dalgası tetiklenebilir." ifadelerini kullandı.

GOWA Genel Sekreteri Amisha Patel da piyasada son dönemdeki zorluklara rağmen deniz üstü rüzgar enerjisi sektöründe temellerin güçlü olduğunu dile getirdi.

Ülkelerin bu kanıtlanmış teknolojiyi ilerletmesinin önemine dikkati çeken Patel, şunları kaydetti:

"Bu teknoloji, temiz enerji dönüşümü için hayati önem taşıyor. Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak, büyük ölçekli deniz üstü rüzgar yatırımlarına bağlı ve bu yatırımcılar ve sektör için güvence sağlar. Hedefleri, politika reformları, hükümet ve sektör arasında kolektif eylemle uyumlu hale getirmek, bunları gerçeğe dönüştürmek ve deniz üstü rüzgarın enerji güvenliği, sanayi büyümesi ve dayanıklılık açısından vaat ettiği rolü yerine getirmesini sağlamak için kritik önemde."

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
