Dünya Endüstriyel Mutfak Sektörü İstanbul'da Buluşacak

Dünya endüstriyel mutfak sektörü, İstanbul'da düzenlenecek olan TUSİD Fuarı'nda bir araya gelecek. Sektör, 2022'de 2.4 milyar dolar ihracat yaparak başarılı bir performans sergiledi ve 2023'te bu rakamı artırmayı hedefliyor. Fuarın sektöre pozitif katkı sağlaması bekleniyor.

Dünya endüstriyel mutfak sektörü Eylül ayında 25'inci kez İstanbul'da buluşacak. 2022'yi 2.4 milyar dolardan fazla ihracatla kapatan sektör, 2023 yılında da bu rakamı artırmayı hedefliyor. Sektörün belirlediği hedef pazarlar ise Amerika Birleşik Devletleri, Afrika ve Yakın Doğu oldu.

TUSİD Fuarı'na bu yıl 88 ülkeden 2000'in üzerinde satın almacının katılımı bekleniyor. Ticaret Bakanlığı ve TUSİD iş birliğiyle düzenlenen fuarın sektörün ihracatına pozitif katkı vermesi bekleniyor.

Sektörün ana pazarı olan Avrupa'da yılın ilk çeyreğinde yaşanan kısmi yavaşlama, alternatif pazarlardaki çalışmalarla toparlanırken, başta Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkilerin normalleşmesi de ihracata olumlu katkı sağladı. 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren turizm sektörünün büyümesiyle gelişmeye başlayan Türkiye endüstriyel mutfak sektörü, geçen süre içinde dünyada ilk 5 ülke arasına girdi. Türkiye endüstriyel mutfak sanayisi, 120'nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Sektörün ana pazarlarını ise Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar, BDT ve komşu ülkeler oluştururken, hedef pazarlar Amerika Birleşik Devletleri, Afrika ve Yakın Doğu olarak belirlendi. - İSTANBUL