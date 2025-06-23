Dünya Ekonomik Forumu'nun Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı Çin'de Yapılacak

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF), "Yaz Davos'u" olarak da anılan, Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı, 24-26 Haziran tarihlerinde Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenecek.

WEF'ten açıklamaya göre, bu yıl 16. kez düzenlenecek toplantıya 90'dan fazla ülkeden 1700'den fazla hükümet, akademi ve iş dünyası temsilcisi katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Li Çiang'ın toplantının açılışına katılacağını, burada bir konuşma yapacağını bildirdi.

Sözcü Guo, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Singapur Başbakanı Lawrence Wong, Kırgızistan Başbakanı Adilbek Kasimaliyev, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh de toplantıya konuk olarak katılacağını aktardı.

WEF Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın, Çin ile dünya arasında ekonomik ilişkileri ve pratik işbirliğini teşvik etmek için önemli bir platform olduğuna dikkati çeken Guo, şunları kaydetti:

"Dünya, ekonomik büyümenin zayıf, tek taraflılığın ve ticari korumacılığın yükselişte olduğu ve çok taraflı ticaret sistemine darbe vurduğu bir dönemden geçiyor. Bu arka planda, bu yılın toplantısına katılım geçen yıllara kıyasla yüksek bir seviyeye ulaştı ki bu da tarafların ekonomik küreselleşmeyi koruma ve Çin ile ekonomi ve ticaret işbirliğini sürdürme iradesini gösteriyor."

Dünya Ekonomik Forumu'nun Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı, bu yıl ABD'nin tarife artışlarıyla dünya ticaretini kendi lehine yeniden biçimlendirmeye çalıştığı, Washington'ın tarife politikasının yarattığı belirsizliğin dünya ekonomisini etkilediği bir dönemde yapılıyor. Forumda bu konuda tartışmaların öne çıkması bekleniyor.