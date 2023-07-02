Dünya Ekonomik Forumu Genel Müdürü: Çin, yeşil ve yenilenebilir ekonomiye geçişte önemli bir rol oynuyor

Dünya Ekonomik Forumu Genel Müdürü Jeremy Jurgens, Çin'in yeşil ve yenilenebilir ekonomiye geçişte önemli bir rol oynadığını belirtti. Jurgens, Çinli şirketlerin elektrifikasyon, 5G teknolojileri ve robotlar gibi alanlarda lider konumda olduğunu vurguladı. Ayrıca Çin'in çifte karbon hedefinin dünya için büyük yatırım fırsatları sunduğunu ifade etti.

TİANJİN, 2 Temmuz (Xinhua) -- Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Genel Müdürü Jeremy Jurgens, yeşil ve yenilenebilir ekonomiye küresel geçişin desteklenmesinde Çin'in önemli bir rol oynadığını söyledi.

Jurgens, 27-29 Haziran tarihlerinde Tianjin'de düzenlenen WEF'in 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı ya da diğer adıyla Yaz Davos'u çerçevesinde Xinhua'ya verdiği demeçte, "CATL ve BYD gibi (Çinli) şampiyonların sadece yurt içinde değil, aynı zamanda uluslararası alanda da elektrifikasyon kabiliyeti sağlamada önemli bir rol oynadıklarını görüyoruz" dedi.

Jurgens, elektrifikasyonun, tüm küresel ekonominin kaynağa dayalı ve petrole bağımlı bir ekonomiden yenilenebilir bir ekonomiye büyük bir geçiş yapması için çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Çinli şirketlerin 5G teknolojilerinden ve robotlardan yararlanarak gelişmiş üretim tesislerinde lider konumuna geldiğine vurgu yapan Jurgens, "Çin'in en iyi üretim tesisleri oldukça gelişmiş durumda" dedi.

Ayrıca Çin fabrikalarının otomasyon ve dijitalleşme konularında başı çektiğini de kaydeden Jurgens, "Bu da hem Çinli şirketler hem de bu dünya standartlarındaki yeteneklerin bazılarından yararlanmak isteyen yabancı şirketler için büyük bir fırsat sunuyor" dedi.

Çin'in "çifte karbon" hedefinden bahsederken, bunun dünya için yarattığı muazzam yatırım fırsatlarının altını çizen Jurgens, söz konusu fırsatların tüm sektörlerde, özellikle de "Çin'in halihazırda güçlü olduğu alanlarda" yaratıldığını söyledi.

Güneş enerjisi üretimini örnek veren Jurgens, üretim maliyetlerinin son on yılda küresel çapta yaklaşık yüzde 85 oranında azaldığını, bunun da büyük ölçüde Çin'in "sadece yurt içinde değil, tüm dünyaya" sağladığı ölçekli üretimden kaynaklandığını belirtti.

Bu yılki Yaz Davos'una iş dünyası, hükümetler, sivil toplum, uluslararası kuruluşlar ve akademik çevrelerden 1.500'ün üzerinde katılımcı katıldı.

Yıllık toplantı programında, "büyümenin yeniden yapılandırılması, küresel bağlamda Çin, enerji geçişi ve malzemeler, pandemi sonrası tüketiciler, doğa ile iklimin korunması ve inovasyonun yaygınlaştırılması" gibi altı temel konuyu kapsayan kamuya açık ve özel oturumlar düzenlendi.