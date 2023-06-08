Dünya E-ticaret Forumu İstanbul'da Başladı

Uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu Worldef tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'World Ecommerce Forum' İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. 41 ülkeden yaklaşık 100 bin kişinin katılması beklenen forumda, e-ticaretin geleceği ve B2B görüşmeleri gibi konular ele alınacak.

Uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu Worldef tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'World Ecommerce Forum' başladı. İstanbul Fuar Merkezi'nde global ve yerel firmaları bir araya getiren forum 'E- ticaretin Yeni Yüzyılı' temasıyla gerçekleştiriliyor. 3 gün sürecek foruma 41 ülkeden yaklaşık 100 bin kişinin katılması bekleniyor. Açılış hakkında konuşan Worldef'in Başkanı Ömer Nart, 'Bu sene diğer senelerden farklı olarak yurt dışından çok büyük satıcılar var. Bunlar Türk üretici ve e-ticaretçilerle görüşmek istiyor ve onların ürünlerini satmak istiyorlar' dedi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde bugün gerçekleştirilen 10. 'World Ecommerce Forum İstanbul' global ve yerel e-ticaret firmalarını bir araya getirdi. Türkiye'de ve dünyada 2023 yılında e-ticaret sektörünün seyri hakkında bilgi paylaşımı yapıldığı forumda B2B görüşmeler de yapıldı. 500'den fazla konuşmacı ve 400'den fazla şirket ürün ve hizmetlerini sergiledi. Dünya çapında 300 milyar dolarlık değere sahip global marka üst düzey temsilcilerinin Türk girişimcileriyle buluştuğu etkinlikte 2 milyar dolarlık bir iş hacmi hedefleniyor. Etkinlik 10 Haziran'a kadar devam edecek.

3 gün sürecek forumda, Gazeteci Serdar Kuzuloğlu, Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, iKas CEO'usu Mustafa Namoğlu, Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Prof. Dr. Emre Alkin, New York Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe, TESLA Türkiye CEO'su Kemal Geçer, Viyana Ekonomik Forum Başkanı Peter Umundum, ARAS Kargo CEO'su Carsten Wallman, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın gibi isimler de yer alıyor.

'50 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ VAR'

Worldef'in Başkanı Ömer Nart, Worldefin 7'nci senesini kutladıklarını ifade ederek, 'Bu sene 10'uncu World Ecommerce Forum'u gerçekleştiriyoruz. 3 gün süren bir etkinlik. Bir gün öncesinde gala gecesi yaptık. Bu gala gecesinde 7 yıllık serüvenimizde bize de destek olanlara ödüllerini takdim ettik. Önümüzdeki 3 günlük etkinlikte 117'si yabancı totalde 484 konuşmacı yer alıyor. Şu anda içeride 50 binden fazla ziyaretçi var' dedi.

Her sektörde e-ticaret olduğunu ifade eden Nart, şunları ekledi:

'Diğer taraftan e ticaret bir iş yapılış şekli, bir metodoloji, bir sektör değil aslında. Etrafınızda gördüğünüz her şeyin e-ticareti var. Dolayısıyla buraya ilginin artması çok doğal ve olağan. Bu sene diğer senelerden farklı olarak yurt dışından çok büyük satıcılar var. Bunlar Türk üretici ve e-ticaretçilerle görüşmek istiyor ve onların ürünlerini satmak istiyorlar. Tabii burada geleneksel üreticiler onların taleplerine cevap veremiyor. E ticareti gelişmiş olan üreticilerin burada yurt dışından gelen büyük satıcılarla görüşmesi aslında doğrudan ticaretin başlamasına bir aracılık etmiş oluyor. Bu etkinlikte B2B masalarda şu anda bu görüşmeler gerçekleşiyor. Türkiye olarak önümüzde çok büyük bir e-ticaret potansiyeli var. Türkiye'nin toplam e-ticareti bu sene 800 milyar TL olarak gerçekleşeceği ön görülüyor. Dünya e-ticareti de şu anda 8 trilyon dolar. Sınır ötesi e-ticaret ise 2 trilyon doların üstünde. Biliyorsunuz Türkiye'nin ihracat rakamları 254 milyar dolar ama kilogram başına düşen ihracat rakamı bir dolar civarlarında ve bu her geçen sene kur baskısından dolayı daha da aşağı iniyor. Söz konusu e ihracat olunca burada kilogram başına e-ihracat değeri belki 30-40 dolarlar ama şu anda bu ölçülemiyor.'