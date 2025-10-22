Dünya borsaları İstanbul'da bir araya geldi

Borsa İstanbul AŞ. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, küresel ortamın hızla değiştiğini ve teknolojide hızlı değişimlerle karşı karşıya olduklarını söyledi.

64. Dünya Borsalar Federasyonunun (WFE- World Federation of Exchanges) genel kurulu ve yıllık toplantısı, İstanbul'da Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde başladı.

21-23 Ekim 2025 tarihlerinde devam edecek programa, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Ergun, WFE Başkanı John Mckenzie, WFE Başkan Yardımcısı Halid El Hüssan, WFE Çalışma Komitesi Başkanı Carlson Tong ve SGX Group İcra Kurulu Başkanı Loh Boon Chye ile çok sayıda yerli ve yabancı sermaye piyasası temsilcisi katıldı.

Programın açılışında konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, küresel ortamın hızla değiştiğine ve teknolojide hızlı değişimlerle karşı karşıya olduklarına değindi.

Bu değişimlerin sermaye piyasalarında büyük riskler yarattığını ancak büyük fırsatlar da getirdiğine vurgu yapan Ergun, Borsa İstanbul'un bu sorunları çözmedeki temel rolünü doğruladığını ifade etti.

Ergun, "Ortak görevimiz, kurumumuzun dayanıklılığını artırmak ve yatırımcı güvenini güçlü tutmaktır. Bugün, geleceğe dair içgörülerimizi, bilgilerimizi ve fikirlerimizi paylaşmak için bir araya geliyoruz." dedi.

İşbirliği, ortaklıklar ve ortak projeler konusunda güçlendiklerinin altını çizen Ergun, bunların daha iyi performans gösteren piyasalar ve daha güvenli yatırımcılar için ortak bir vizyon oluşturmaya yardımcı olacağını kaydetti.

Ergun, Borsa İstanbul'un, güçlü bir düzenleyici çerçeve ve gelişmiş bir teknolojiye sahip olduğuna işaret ederek, "İşbirlikçi yaklaşımımızla, küresel sermaye piyasalarının dönüşümünde aktif rol almaya hazırız. Bugünkü ev sahipliğimiz, ortak bir geleceğe olan güçlü bağlılığımızı da gösteriyor. Bu toplantının büyük bir başarı olmasını umuyorum. Yeni ortaklıklara ilham vermesini ve düzenlenmiş piyasaların büyümesini gerçekten ilerletmesini dilerim." değerlendirmesini yaptı.

Programda düzenlenen "Borsa Grupları Yeni Bir Döneme mi Giriyor?" başlıklı panelde sermaye piyasalarının geleceği ve teknolojinin etkileri değerlendirildi.

WFE Başkanı John Mckenzie, borsa gruplarında değişim rüzgarlarına adaptasyonun önemine değinerek, "Dolayısıyla bir kuruluş olarak düşündüğümüzde, en önemli veya kritik olarak ele aldığımız temalar, teknolojik değişikliklerin ne kadar hızlı gerçekleştiği ve yapay zeka tokenizasyonu gibi hem piyasayı desteklemek için kullanılma potansiyeli olan hem de yıkıcı olabilecek birçok şey açısından inovasyon ve inovasyon hızıdır." dedi.

Yatırımcı zihniyetindeki değişim ve yatırımın zaman içinde değişmesi üzerine çok zaman harcadıklarına atıfta bulunan Mckenzie özel piyasalar ile halka açık piyasalar arasındaki etkileşim ve bunun da teknolojik değişimin bir parçası olduğunu yönelik konulara çalıştıklarını aktardı.

Teknolojinin, özel piyasaları daha erişilebilir hale getirse de kural değişikliklerinin halka açık ve özel piyasalar arasında çok farklı olduğuna değinen Mckenzie, "Şirketlerin daha uzun süre özel sektörde kalmasını kolaylaştıran ve dolayısıyla genel perakende yatırımcılarımızın katılımını engelleyen eşitsiz bir rekabet ortamı yaratmaya devam mı edeceğiz? Bunlar en fantastik bulduğumuz üç büyük tema." ifadelerini kullandı.

WFE Başkan Yardımcısı Halid El Hüssan, yapay zekanın blok zincirleri, pazarlardaki operasyonları ve analitiği dönüştürdüğüne dikkati çekti.

Varlık tokenleştirme ve otomasyonun giderek daha fazla veri odaklı faaliyet getirdiğini belirten Hüssan," Teknoloji yetenekleri ve veri kullanımı, pazarımızı şekillendiren trendin temel unsurlarıdır. Aynı şey, özel ve kamu piyasaları arasındaki farkla ilgili olarak, özel ve alternatif platformların yükselişi ve kamu ve özel piyasalar için izlememiz gereken temel trendler konusunda da geçerli. Yatırımcılar daha fazla özel sermaye kredisine yöneliyor ve daha iyi getiriler aramaları çok önemli ve sektörümüzü şekillendiren trendlere üçüncü bir cep daha eklersem, küresel para politikalarındaki ayrışmanın özellikle likidite alanında piyasa aktivitesini etkilediğini düşünüyorum." dedi.

WFE Çalışma Komitesi Başkanı Carlson Tong da jeopolitik ve ekonomik zorluklara değindi.

Bu alanları konuşulması gerek konular olarak gördüğünü anlatan Tong, "İşlemlerde belirsizliğe ve oynaklığa neden oluyorlar. Ayrıca küresel yatırımcıların yatırım portföylerini gözden geçirmelerine yol açtığını düşünüyorum." diye konuştu.

Bu dönemde risk yönetiminin önemli olduğunu vurgulayan Tong, "Tüm yumurtalarını tek sepete koymamak için risk yönetimi yapmaları gerekiyor. Yani, Çin ve Hong Kong da dahil olmak üzere Orta Doğu ve Asya'ya doğru bir fon akışı eğilimi açıkça görülüyor." ifadesini kullandı.

Asya'nın açıkça büyüyen bir coğrafi konum olduğunu düşündüğünü aktaran Tong, dünyadaki toplam halka açık şirket sayısının yüzde 55'inin Asya'da olduğunu hatırlattı.

SGX Group İcra Kurulu Başkanı Loh Boon Chye ise değişim rüzgarlarının herhangi bir portföyde varlık sınıfı olarak emtiaların yükselişinde de etkili olduğunu söyleyerek, "Mali oyuncuların yanı sıra finansal oyuncuların da enflasyonun devam etmesi senaryosuyla başa çıkmak için emtia piyasalarına katılımında büyük bir artış gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel gelişmeler ve sektörün öncelikli konu başlıkları ele alınacak

Her yıl dünya genelinde 90 ülkeden yaklaşık 250 üst düzey temsilcinin katılımıyla gerçekleşen program, bu yıl da sermaye piyasalarının gelişimi ve sorunlar karşısında sektör tarafından üretilen çözümlerin konuşulduğu önemli bir buluşma noktası olma niteliği taşıyor. Dünya borsalarının ve takas kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte küresel gelişmeler ve sektörün öncelikli konu başlıkları ele alınacak.

Borsa İstanbul, WFE'nin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan genel kurullarında, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesini temsilen, üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak, iki dönem üç yıllığına WFE Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.