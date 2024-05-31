Üye Girişi
Haberler

Dünya Bankası ve IMF İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin İşbirliğini Geliştiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF), ülkelerin iklim değişikliği tehdidiyle mücadele kapsamındaki eylemlerini artırmalarına yardımcı olmak için işbirliğini geliştiriyor. İki kurum, ülkelerin iklim stratejilerine destek sağlamak için analiz, teknik yardım, finansman ve politika uzmanlıklarını kullanacak.

NEW Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF), ülkelerin iklim değişikliği tehdidiyle mücadele kapsamındaki eylemlerini artırmalarına yardımcı olmak için işbirliğini geliştiriyor.

Dünya Bankası ile IMF'den yapılan ortak açıklamada, işbirliğinin politika reformları ve iklim yatırımlarına yönelik bütünleşik yaklaşım yoluyla ülkelerin iklim stratejilerine kritik destek sağlayacağı, iki kurumun kendi yetkileri dahilinde, ülke odaklı reform programlarını geliştirmek için analiz, teknik yardım, finansman ve politika uzmanlıklarını kullanacağı kaydedildi.

Bu çerçevede üç temel ilkenin dikkate alınacağına işaret edilen açıklamada, ilk olarak ülkeler, Dünya Bankası ve IMF'nin her ülkenin iklim zorluklarını ve bunları ele almak için gereken öncelikli politika reformlarını belirlemek için yakın bir şekilde birlikte çalışacağı aktarıldı.

Kurumların, ülkelerin reformları teknik yardım ve finansman yoluyla uygulamalarına yardımcı olmak için diğer çok taraflı kalkınma bankaları ile de çalışacağı belirtilerek, üçüncü olarak IMF ve Dünya Bankasının talep halinde özel sektör de dahil olmak üzere ek iklim finansmanını harekete geçirmek üzere tasarlanmış platformların kurulmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

İki kurum arasındaki gelişmiş işbirliğinin, ülke odaklı ortaklıkları teşvik edeceği, politika değişikliklerini harekete geçireceği ve ülkelerin iklim ihtiyaçlarını karşılamak için yatırımları artıracağı vurgulanan açıklamada, ayrıca kurumların iklim eylemine ayırdığı artan kaynakların optimize edileceği ve kalkınma ortaklarıyla özel sektörden ek kaynaklar toplanacağı bildirildi.

"Geliştirilmiş işbirliği kaynakların etkisini artıracak"

Açıklamada, "Dünya Bankası, 2025 yılına kadar yıllık finansmanın yüzde 45'ini iklim değişikliğine uyum ve hafifletmeye ayırmak, 2030 yılına kadar Afrika'daki 250 milyon insana yenilenebilir enerji ulaştırmak için çalışmak ve iklim krizinin ön saflarında yer alan insanları desteklemek için kriz araç setini genişletmek gibi yeni önlemlerle iklim eylemini hızlandırıyor." ifadelerine yer verildi.

IMF'nin de 23 ülkenin katkılarıyla finanse edilen Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik Vakfının (RST) desteğiyle ülkelerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılık oluşturmasına yardımcı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, RST'den Ekim 2022'de faaliyete geçmesinden bu yana 18 ülkenin faydalandığı bildirildi.

Açıklamada, Dünya Bankası ile IMF'nin geliştirilmiş işbirliği çerçevesinin RST aracılığıyla yönlendirilen kaynakların etkisini daha da artırmasının beklendiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

İklim Değişikliği Dünya Bankası Çevre Uluslararası İlişkiler Dünya Ekonomi Güncel Haberler

Erdoğan ve Özel'in 'görev onayı' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

Erdoğan ve Özel'in "görev onayı" anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

 Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep

Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bakmadan Geçme

Limon FC-Kunisports maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Limon FC maçı başladı mı? Arda Güler Şampiyonlar Ligi final maçında oynayacak mı (Dortmund - Real Madrid)? Mulan filmi oyuncuları kim, konusu ne? Mulan filmi ne zaman, nerede çekildi? Survivor kim kazandı? 31 Mayıs Cuma Survivor'da kim kazandı? #129300 Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takımlar! Mourinho hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 31 Mayıs Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 31 Mayıs Salı yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Gaddar 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Yalı Çapkını 73. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi Arka Sokaklar 678. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kara Ağaç Destanı 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! FETÖ büyü olayı ne? Fetullah Gülen'e büyü mü yapıldı?
Ankara'da çirkin olay! 'Sizden midem bulanıyor' diyerek başörtülü komşusuna keserle saldırdı

Ankara'da çirkin olay! "Sizden midem bulanıyor" diyerek başörtülü komşusuna keserle saldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title