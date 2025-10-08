Haberler

Dünya Bankası, Türkiye'nin Büyüme Tahminini Yükseltti

Güncelleme:
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,1'den yüzde 3,5'e çıkararak güncelledi. Ayrıca 2024 ve 2027 yılları için de büyüme tahminlerini yükseltti.

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Raporu'nda, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminlerini güncelledi. Buna göre Dünya Bankası, büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3,5'e, gelecek yıl için yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye, 2027 yılı için yüzde 4,2'den 4,4'e çıkardı.

Raporda, Suriye ekonomisine ilişkin değerlendirme de yer aldı. Ülke ekonomisinin 2024'teki yüzde 1,5'lik daralmanın ardından bu yıl yüzde 1 büyümesinin öngörüldüğü belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
