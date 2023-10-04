Dünya Bankası: Sahra Altı Afrika'da Ekonomik Büyüme Yavaşlayacak

Dünya Bankası, Sahra Altı Afrika bölgesinde ekonomik büyüme hızının, bu yıl yavaşlayarak yüzde 2,5 olacağını öngördü. Banka, Afrika ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı 'Afrika'nın Nabzı' raporunu yayımladı.

Dünya Bankası, Sahra Altı Afrika bölgesinde ekonomik büyüme hızının, bu yıl yavaşlayarak yüzde 2,5 olacağını öngördü.

Banka, Afrika ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Afrika'nın Nabzı" raporunu yayımladı.

Raporda, Sahra Altı Afrika'nın ekonomik görünümünün, zorlu bir toparlanmanın ortasında "iç karartıcı" olmaya devam ettiği belirtildi.

Artan istikrarsızlığın, bölgenin en büyük ekonomilerindeki zayıf büyümenin ve küresel ekonomide süregelen belirsizliğin, bölgedeki büyüme beklentilerini aşağı çektiği dile getirilen raporda, Sahra Altı Afrika'da 2022'de yüzde 3,6 olan ekonomik büyümenin yavaşlayarak 2023'te yüzde 2,5 olmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda, bölge ekonomisinin 2024'te yüzde 3,7 ve 2025'te yüzde 4,1 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı.

Enerji ve ulaşım alanlarındaki darboğazlar devam ederken Güney Afrika'nın bu yıl yüzde 0,5 büyümesinin beklendiği belirtilen raporda, Nijerya ve Angola'nın ise petrol ve petrol dışı faaliyetleri etkileyen düşük uluslararası fiyatlar ve kur baskıları nedeniyle sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 1,3 büyümesinin tahmin edildiği vurgulandı.

Raporda, Sudan'da ise üretimi durduran, insan sermayesini yok eden ve devlet kapasitesini felce uğratan iç çatışma nedeniyle ekonominin yüzde 12 daralmasının beklendiği bildirildi.

Bölgede artan çatışma ve şiddetin ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturduğu vurgulanan raporda, artan kırılganlığın iklimsel şoklarla daha da kötüleşebileceğine işaret edildi.