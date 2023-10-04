Dünya Bankası: Latin Amerika ve Karayipler'de Ekonomik Büyüme Yüzde 2 Olacak

Dünya Bankası, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde ekonomik büyüme hızının, bu yıl yüzde 2 olacağını öngördü. Banka, Latin Amerika ve Karayipler ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı 'Katılım ve Büyüme için Dijital Bağlantı' raporunu yayımladı.

NEW Dünya Bankası, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde ekonomik büyüme hızının, bu yıl yüzde 2 olacağını öngördü.

Banka, Latin Amerika ve Karayipler ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Katılım ve Büyüme için Dijital Bağlantı" raporunu yayımladı.

Raporda, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin önceki on yıllarda makroekonomik dayanıklılık konusunda ilerleme kaydettiği ve pandemi sonrası krizleri göreceli başarıyla atlattığı vurgulandı.

Ancak bölgedeki mali kısıtlamaların gerekli yatırımları sınırlandırdığına işaret edilen raporda, büyümenin yoksulluğu azaltmak ve istihdam yaratmak konusunda yetersiz kaldığı aktarıldı.

Raporda, tamamlayıcı politikalarla birlikte dijital bağlantının genişletilmesinin, bölgede daha dinamik ve kapsayıcı toplumlar oluşturma imkanı sunacağına işaret edildi.

Bir önceki raporda Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 1,4 büyüyeceğinin öngörüldüğü hatırlatılan raporda, 2023 büyüme tahmininin yüzde 2 olduğu ancak bölgesel gayrisafi hasıla büyümesinin dünyadaki diğer bölgelerin altında kalacağı bildirildi.

Raporda, bölgede büyümenin 2024'te yüzde 2,3 ve 2025'te yüzde 2,6 olmasının beklendiği belirtilerek, 2010'lardakine benzer bu oranların, katılım ve yoksulluğun azaltılması konusunda ihtiyaç duyulan ilerlemeyi sağlamak için yeterli olmadığının altı çizildi.

Bölgede altı ay öncesine göre iyileşme yaşandığına işaret edilen raporda, yüksek faiz oranları, gelişmiş ekonomilerdeki düşük büyüme ve Çin'in belirsiz beklentileri nedeniyle küresel koşulların olumsuz olmaya devam ettiği aktarıldı.

Raporda, bu yıl Arjantin ile Haiti'nin yüzde 2,5 ve Şili'nin yüzde 0,4 daralacağı öngörülürken, bölgedeki diğer ülkelerin büyüme kaydedeceği belirtildi.