Dünya Bankası heyeti ASO 2. OSB'yi ziyaret etti

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Direktörü Asad Alam ve beraberindeki heyet, Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi verildi ve Dünya Bankası'nın destekleri değerlendirildi.

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Direktörü Asad Alam ve beraberindeki heyet, Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASO Başkan Yardımcısı ve ASO 2. OSB Başkanı Mete Çağlayan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Dünya Bankası heyetine, bölgedeki çalışmalarla ilişkin kapsamlı bilgi verildi.

Çağlayan, ziyarette yaptığı konuşmada, heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Dünya Bankasının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üzerinden hayata geçirdiği proje ve kaynağın, işletmeye geçmiş 273 OSB ve bünyesindeki 67 bin 300 katılımcının hedef ve kriterleri için katkı verdiğini bildirdi.

Dünya Bankası projesi kapsamında, ASO 2. OSB olarak başvurusu yapılan gelişmiş çevre laboratuvarı, atık ayrıştırma ve biyogaz tesisi temalı projelerin onaylandığını, uygulama sürecine ilişkin çalışmaların yakın zamanda sonuçlandırılacağını ifade eden Çağlayan, "Projelerimizin onaylanmış olması, bölgemize ayrıca prestij kazandırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Çağlayan, Dünya Bankasına OSB'lere verdiği destek için teşekkür etti.