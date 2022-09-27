Dünya Bankası Çin'in büyüme tahminlerini düşürdü

Dünya Bankası, Çin ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,3'ten yüzde 2,8'e düşürdü.

Banka, Doğu Asya ve Pasifik bölgesi ekonomilerine ilişkin raporunun ekim sayısını "Toparlanma için Reformlar" başlığıyla yayımladı.

Doğu Asya ve Pasifik bölgesindeki gelişmekte olan ekonomilerin çoğunda büyümenin bu yıl Kovid-19 salgınının etkilerini atlattığı belirtilen raporda, ancak büyümenin salgını kontrol altına almak için karantina önlemlerini sürdüren Çin'de ivme kaybettiği kaydedildi.

Raporda, geçen yıl yüzde 2,6 olan Çin hariç gelişen Doğu Asya ve Pasifik ekonomilerindeki büyümenin bu yıl yüzde 5,3'e çıkmasının beklendiği aktarıldı. Dünya Bankası, daha önceki tahminlerinde Çin hariç Doğu Asya ve Pasifik ekonomilerinin bu yıl yüzde 4,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

Bankanın raporunda, Çin dahil Doğu Asya ve Pasifik ekonomilerinin ise bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 4,6 büyümesinin beklendiği belirtildi. Dünya Bankası, daha önce Çin dahil Doğu Asya ve Pasifik ekonomilerinin bu yıl yüzde 5 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.

Daha önce bölgedeki toparlanmaya öncülük eden Çin ekonomisinin büyüme tahminlerinde ise aşağı yönlü revizyona gidilen raporda, Çin ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten yüzde 2,8'e ve 2023 yılı büyüme tahmini ise yüzde 5,2'den yüzde 4,5'e düşürüldü.

Raporda, Çin ekonomisinin 1990'dan bu yana ilk kez bu yıl Doğu Asya'daki diğer gelişmekte olan ekonomilerden daha yavaş büyümesinin beklendiği bildirildi.

Doğu Asya ve Pasifik bölgesi ekonomilerinin çoğunda büyümenin Kovid-19 salgınıyla ilgili kısıtlamaların gevşetilmesiyle sağlanan iç talepteki toparlanma ve ihracattaki büyümeden kaynaklandığı belirtilen raporda, bölge ekonomisinin yaklaşık yüzde 86'sını oluşturan Çin'in uyguladığı halk sağlığı önlemlerinin ekonomik faaliyeti engellediği vurgulandı.

Raporda, küresel ekonomik yavaşlamanın bölgenin emtia ve mamul mal ihracatına olan talebi azaltmaya başladığı, gelişmiş ülkelerde yükselen enflasyon karşısında artan faizlerin bazı Doğu Asya ve Pasifik ülkelerinde sermaye çıkışlarına ve para biriminin değer kaybetmesine neden olduğu kaydedildi.

Raporda bu gelişmelerin borç ödeme yükünü artırdığı ve mali alanı daralttığı, salgına yüksek borç yüküyle giren ülkelere zarar verdiği belirtildi.