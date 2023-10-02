Dünya Bankası: Çin Ekonomisi 2023 Yılında Yüzde 5,1 Büyüyecek

Dünya Bankası'nın yayımladığı rapora göre, Çin ekonomisinin 2023 yılında yüzde 5,1 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor. Çin'in imalat sektöründeki ilerlemesi ve yenilikçi imalat alanındaki başarıları dikkate değer olarak belirtiliyor.

WASHINGTON, 2 Ekim (Xinhua) -- Dünya Bankası Pazar günü yayımladığı Doğu Asya ve Pasifik Ekonomik Güncelleme raporunda, Çin ekonomisinin 2023 yılında yüzde 5,1 oranında büyüyeceği tahmininde bulundu.

Dünya Bankası'nın Doğu Asya ve Pasifik Baş Ekonomisti Aaditya Mattoo, düzenlediği basın toplantısında Xinhua'dan gelen bir soru üzerine, "Çin'in dikkate değer güçlü yönleri var" dedi.

Ekonomist, "Çin imalatta büyük ilerleme kaydetti. Bu durum sadece temel imalat için değil, aynı zamanda piyasasına girdiği yenilikçi imalat ve Çin'de oluşturulan insan kapasitesi için de geçerli" dedi.

Çin'in yalnızca kısa vadede büyümeyi hızlandırmaya odaklanmadığını ifade eden Mattoo, ülkenin daha kaliteli bir büyümeyi güvence altına almayı planladığını söyledi.

Mattoo, "Çin'in nasıl büyümeyi seçtiği, ne kadar büyüyeceğinden daha ilginç bir konu" dedi.