Düğünlerde gümüş dönemi

Altın fiyatlarındaki yükseliş sonucu vatandaşlar düğünlerde gümüş takıya yönelmeye başladı. Piyasalarda altına alternatif olarak 5, 10 ve 20 gramlık gümüşler satılıyor.

Altın fiyatlarındaki yükseliş vatandaşın gümüşe olan ilgisini artırdı. Altın kadar olmasa da yatırım olarak tercih edilen gümüş artık düğünlerde takı olarak da tercih edilmeye başladı. Piyasalarda düğünlerde takı olarak takılmaya uygun 5, 10 ve 20 gramlık gümüş sikkeler satılmaya başladı. Finans Analisti İslam Memiş, son dönemde gümüşe artan taleple ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de gümüş farkındalığının son yıllarda arttığını ifade eden Memiş, "Altının maliyetinin altından kalkmak zorlaşıyor. Türkiye'de özellikle son iki yılda gümüş farkındalığı oluştu. Gelenekçi yatırımı tercih eden vatandaşlarımız altın biriktiriyordu. Son iki yılda bankalardaki rakamlara baktığımızda gümüşte yüzde 100'ü geçen artış oldu" diye konuştu.

"GÜMÜŞ YATIRIMCISININ SABIRLI OLMASI LAZIM"

Gümüşün aynı altın gibi uzun vade yatırım aracı olduğuna dikkat çeken Memiş, "Gümüş alımı da aynı altın gibi fiziki olarak yapılabiliyor, bankalar aracılığı ile de gümüş alımı yapılabiliyor. Gelecek yıllara baktığımızda gümüşte gram bazında ve ons bazınca ciddi yükselişler olacaktır. Gümüş de altın gibi uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Gümüş yatırımcısının altına göre biraz daha fazla sabırlı olması lazım" açıklamasında bulundu.

"ALTIN ALAMAYAN İNSANLAR TAKI KÜLTÜRÜNÜ GÜMÜŞ OLARAK DEVAM ETTİREBİLİR"

Altın fiyatlarının yüksek olmasının gümüşe ilgiyi artırdığını söyleyen Memiş, "Bizim geleneklerimizde altın takı kültürü vardır. Bu dönemde altın fiyatları yüksek olduğu için vatandaşların talebi gümüşe arttı. Altın alamayan insanlar takı kültürünü gümüş olarak devam ettirebilir. Gümüş sikkeler takı kültürümüzün yok olmasını önlemiş olacak. Yatırımcılar finansal piyasalarda gümüşe talep gösteriyor. Takı kısmında ise yeni yeni talep oluşmaya başladı. Takı da altından gümüşe geçmek kolay bir süreç değildir. Zaman içerisinde takı törenlerinde gümüş daha fazla tercih edilecektir" dedi.

(İHA)