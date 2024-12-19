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Dubai Metro Mavi Hat Projesi İhalesini Türk Konsorsiyumu Kazandı

Dubai Metro Mavi Hat Projesi İhalesini Türk Konsorsiyumu Kazandı
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Dubai'nin ulaşım ağını güçlendirmek üzere yapılan Dubai Metro Mavi Hat Tasarımı ve Yapımı ihalesini Mapa-Limak-CRRC ortaklığı kazandı. Proje bedeli yaklaşık 5,6 milyar dolar ve yeni hat 30 kilometre uzunluğunda olacak.

Dubai'nin mevcut metro ağını genişletmek ve güçlendirmek üzere Dubai Yollar ve Ulaştırma Otoritesi tarafından yürütülen 'Dubai Metrosu Mavi Hat Tasarımı ve Yapımı' ihalesini Mapa-Limak-CRRC ortaklığı kazandı. Dubai Metro Mavi Hat Projesi tasarım ve yapımı işi için proje bedeli yaklaşık 5,6 milyar dolar olurken, 30 kilometrelik yeni hattın Eylül 2029'da hizmete açılması öngörülüyor.

Dünya finans başkentlerinden Dubai'nin metro projesini Türk şirketler yapacak. Yapılan açıklamaya göre, Dubai Yollar ve Ulaştırma Otoritesi (Dubai's Roads & Transport Authority - RTA) tarafından şehrin mevcut ulaşım ağını geliştirmek ve genişletmek üzere yürütülen 'Dubai Metro Mavi Hat Tasarımı ve Yapımı' ihalesini, Mapa-Limak-CRRC şirketlerinin kurduğu konsorsiyum kazandı. Konsorsiyum, proje için KDV hariç yaklaşık 5,6 milyar dolar teklif verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin dünyaca ünlü şehri Dubai'nin hızla gelişen ulaşım altyapısına yeni bir halka ekleyerek, mevcut kırmızı ve yeşil hatları birbirine bağlayacak olan Dubai Metro Mavi Hattı, şehrin metro sistemini genişletmeyi ve ulaşım ağını daha entegre hale getirmeyi amaçlıyor. Toplam uzunluğu 30 kilometre olan Mavi Hat Projesi, yedisi yükseltilmiş olmak üzere 14 istasyondan oluşacak. Bu mesafenin yaklaşık olarak yarısı yer altından, 1,5 kilometrelik kısmı ise deniz üstünden geçecek.

İhaleyi kazanan konsorsiyumda, uluslararası projelerde mühendislik ve inşaat alanındaki yetkinliğini kanıtlamış Türk şirketleri Mapa ve Limak yer alıyor. CRRC Hong Kong da sistem, vagon ve teknik ekipman sağlayıcısı rolünü üstleniyor. Eylül 2029'da hizmete açılması planlanan projenin inşasında en yoğun zamanda, farklı ülkelerden 15 bine yakın kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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