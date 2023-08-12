DTSO, Vize Ofisi Kurmak İçin Harekete Geçti

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), üyelerinin yerinde ve hızlı hizmet alabilmesi, dış ticaret işlemlerinde daha hızlı ve maliyetsiz işlemlerini sürdürebilmesi amacıyla oda bünyesinde Vize Ofisi kurmak üzere harekete geçti. Türkiye'deki bazı odaların ülkenin önde gelen vize ofisleriyle yapmış oldukları protokoller ile üyelerine hizmet verdiklerini söyleyen DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Aksan, hem vize ofisi olan odalar ile hem de bu odaların protokol yaptıkları aracılık firmaları ile görüşmeler yapıldığını söyledi. Cemal Aksan İHA'ya yaptığı açıklamada vize ofisinin büyük kolaylık getireceğini belirterek 'Benzer örnekleri daha önce gerçekleştirmiş odalarımız ile hem de bu hizmeti sağlamamızda bizlere aracılık edecek olan firmalar ile görüşmeler yaptık. İki ayrı formül üzerinde çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi direkt olarak firmanın bir temsilciliğini açmak, bir diğer formül ise aracı firma ile yapılacak olan protokol ile kendi bünyemizde personel alarak bu firma üzerinden işlemleri sağlamak. Her iki formül üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Bu hizmeti odamıza kazandırmamız durumunda üyelerimize önemli katma değer sağlamış olacağız' ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), üyelerinin yerinde ve hızlı hizmet alabilmesi, dış ticaret işlemlerinde daha hızlı ve maliyetsiz işlemlerini sürdürebilmesi amacıyla oda bünyesinde Vize Ofisi kurmak üzere harekete geçti.

Türkiye'deki bazı odaların ülkenin önde gelen vize ofisleriyle yapmış oldukları protokoller ile üyelerine hizmet verdiklerini söyleyen DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Aksan, hem vize ofisi olan odalar ile hem de bu odaların protokol yaptıkları aracılık firmaları ile görüşmeler yapıldığını söyledi.

"2 ayrı formül üzerinde çalışıyoruz"

Cemal Aksan İHA'ya yaptığı açıklamada vize ofisinin büyük kolaylık getireceğini belirterek "Benzer örnekleri daha önce gerçekleştirmiş odalarımız ile hem de bu hizmeti sağlamamızda bizlere aracılık edecek olan firmalar ile görüşmeler yaptık. İki ayrı formül üzerinde çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi direkt olarak firmanın bir temsilciliğini açmak, bir diğer formül ise aracı firma ile yapılacak olan protokol ile kendi bünyemizde personel alarak bu firma üzerinden işlemleri sağlamak. Her iki formül üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Bu hizmeti odamıza kazandırmamız durumunda üyelerimize önemli katma değer sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı. - DÜZCE