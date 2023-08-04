DTSO Üyelerinin Sel Mağduriyeti Talepleri İlgili Bakanlıklara İletildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık imzasıyla 8-9 Temmuz tarihlerinde yaşanan sel dolayısıyla üyelerinin yaşadıkları mağduriyetlere istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilen talepler, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun talimatıyla ilgili bakanlıklara iletildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "Sel afetinin ilk anlarından itibaren sahada üyelerimiz ile birlikte olmaya çalışıyoruz. Taleplerini hem kamuoyuna hem de konunun muhatabı olan bakanlıklara ulaştırmak amacıyla TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile de sürekli temas halindeyiz. Üyelerimizin bizlerden talep ettikleri Beyanname verme süreleri, vergi ve prim borçlarının ertelenmesi, faizsiz kredi imkanları konularını ivedilikle üst birliğimiz olan TOBB'a ilettik. 31 Temmuz 2023 tarihinde TOBB'dan tarafımıza ulaşan yazı ile taleplerimizin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve KOSGEB'e iletildiği belirtildi. Bu dönemde sürekli olarak bizlerle iletişimde olarak sorunlarımıza ve taleplerimize duyarlılık gösteren TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE