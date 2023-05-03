DTSO tasarımcı gençler yetiştirmeye devam ediyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), gençlerin iş gücüne katılımı ve nitelikli işlere erişimi için hazırladığı Avrupa Birliğinden hibe desteği aldı.

DTSO bünyesinde kurulan Bilim Eğitim Vakfının gençlerin iş gücüne katılımı ve nitelikli işlere erişimi için hazırladığı 315 bin Euro bütçeli proje, Avrupa Birliğinden hibe desteği aldı. İnsan Kaynakları Operasyonel Programı ile desteklenen projenin imza törenine DTSO Bilim Eğitim Vakfı Başkanı Mehmet Kaya ve Sayman Üye Baran Durmaz katılım sağladı. 1 yıl süreli proje ile Diyarbakır Sanayi Mektebi bünyesinde gençlere tasarım eğitimleri verilecek, iş kurmak isteyenlere mentorluk desteği verilecek, iş bulmak isteyenler işletmeler ile eşleştirilecek. DTSO eğitim alan gençlerin farklı sektörlerde istihdam edilmeleri için iş bulma destek sunacak, farklı kentlerde iş arayan gençlere de destekler verilecek.

Diyarbakır Sanayi Mektebi 2 yıldır moda tasarım, görsel tasarım alanlarında düzenli eğitimler yapıyor. Onaylanan yeni proje ile 150 genç animasyon, sinema, grafik tasarım, web tasarım, görsel tasarım, dijital pazarlama ve sosyal medya gibi gelişen mesleklerde ve t tasarım odaklı iş alanlarında eğitim alacak.

DTSO, AB, UNDP ve FAO ile ortak projeler yürütüyor

Proje hakkında bilgi veren Mehmet Kaya, "Diyarbakır ne eğitimde ne istihdamda olmayan genç nüfusun en yüksek olduğu illerden biri. Gençlerimizin becerilerini geliştirmek, nitelikli işlerde çalışmalarını desteklemek için Diyarbakır Sanayi Mektebi'nde 2 yıldır aktif çalışmalar yapıyoruz. Bu proje desteği ile eğitim programlarının yanında gençlerimizin iş bulmalarına da destek olacağız. Seçtiğimiz eğitim alanları gençlerin de ilgi duyduğu ve gelecek potansiyeli olan alanlardır. Gençler bu alanlarda kendi işlerini kurabilir veya farklı sektörlerde daha nitelikli işlere erişebilirler" dedi.

Oda ve vakıf olarak farklı alanlarda projeler geliştirdiklerini belirten Kaya, "Girişimcilik, mesleki eğitim, gastronomi, kırsal kalkınma, yerelde üretimin ve KOBİ'lerin desteklenmesi gibi farklı alanlarda kendi öz kaynaklarımız, uluslararası işbirlikleri ve hibe destekleri ile çalışmalar yapıyoruz. Bu alanda önemli deneyimlerimiz var. AB, UNDP, FAO gibi pek çok uluslararası kuruluş ile ortak çalışmalar yapan bölgede öncü kurumlardan biriyiz. Gastronomi, Girişimci Destek Merkezi ve Sanayi Mektebi bünyesinde sağladığımız bu işbirlikleri ile kadınlar, gençler ve KOBİ'lere yönelik çalışmalar yapıyoruz. İşbirliği sağladığımız tüm uluslararası kuruluşlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR