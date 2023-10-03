DTSO, Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyum Projesi ile İŞKUR İşbirliği Yöneticilerin Becerilerini Geliştiriyor

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından oluşturulan ildeki firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyumu projesi ile İŞKUR ortaklığı ile geliştirilen ilk kademe yöneticilerin yönetsel becerilerinin geliştirilmesi projesi MARKA tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından oluşturulan ildeki firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyumu projesi ile İŞKUR ortaklığı ile geliştirilen ilk kademe yöneticilerin yönetsel becerilerinin geliştirilmesi projesi MARKA tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Destek alan projeler için Vali Selçuk Aslan'ın makamında imza töreni düzenlendi. Düzenlenen toplu imza töreninin ardından konuyla ilgili değerlendirmede bulunan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "Ülkemizin ve ilimizin artan ihracat potansiyeli ile birlikte AB ülkelerinin uygulamış olduğu birçok kriteri de yerine getirmemiz gerekiyor. Bu kriterlerin arasında da sera gazı etkilerinin minimuma indirilmesi konusu büyük önem taşıyor. Dünyanın son dönemde üzerinde durduğu bu konuda hem üyelerimizi bilinçlendirmek hem de AB kriterlerine uyum sağlamalarına katkıda bulunmak amacıyla ildeki firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyumu projemizi geliştirdik. Bunun haricinde de yine İŞKUR ile birlikte, üyelerimizin liderlik eğitimi ihtiyaçlarına karşılık üretebilmek amacıyla eğitici eğitimlerinin yapılacağı İlk Kademe Yöneticilerin Yönetsel Becerilerinin Geliştirilmesi Projesine de ortak olduk. Gelişen ve değişen dünya trendlerini ülke olarak yakalamaya çalışıyoruz. Biz de Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşen eğitim ve danışmanlık konularında üyelerimize destek sağlamaya çalışıyoruz. İmzalanan projelerin üyelerimize ve kurumlarımıza hayırlar getirmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE