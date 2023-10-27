DTO'nun üye sayısı 21 bini geçti

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, aylık olağan DTO Meclis toplantısında üye sayısındaki artışın, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5 arttığını belirterek, 21 bin 213 üyeye ulaştıklarını açıkladı.

DTO Meclisi'nin ekim ayına dair olağan toplantısı, Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın idaresinde gerçekleştirildi. Meclis gündeminin görüşülüp onaylanmasının ardından kürsüye gelen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, dünya genelindeki sosyoekonomik gelişmeler ile Türkiye ve Denizli'nin ticari hayatına dair güncel verileri değerlendirdi. Sözlerine "Cumhuriyetin 100'üncü yılını büyük bir heyecan ve coşku içinde kutlayacağız" diyerek başlayan Başkan Erdoğan, 29 Ekim'de DTO'nun önünde güzel bir etkinliğe imza atacaklarını açıkladı. Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlediği çağdaş medeniyetler hedefinin de yakalandığı bir zaman dilimi olsun. Ticari, ekonomik ve sosyal alanda yeni yatırımlar yapmalıyız. Bizler iş dünyası olarak bu vizyon doğrultusunda ülkemizin tüm kazanımlarını artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yerli üretim, yerelden kalkınma ve nitelikli eğitimle, bunu başaracağımıza inancımız tamdır. Özellikle kadınlarımıza, gençlerimize ve yeni girişimcilerimize yol göstermeli; onları teşvik etmeliyiz. Ayrıca tarımda ve sanayide yapısal dönüşümlerle katma değeri yüksek ürünler elde edip ihraç etmemiz de önemlidir. Böylece ülkemiz ve insanımız, Cumhuriyetimizin ikinci asrını şahlanışıyla taçlandıracak, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlediği çağdaş medeniyetler seviyesine daha hızlı ulaşacaktır. Bu uğurda canla başla mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ecdadımız olmak üzere, tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz ile ailelerine şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun. 29 Ekim'de, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını odamızın önünde güzel bir etkinlikle kutlayacağız. Şehrimizde üretilen tramvayı getirip sergileyeceğiz. Ayrıca pazar günü saat 12.30'da Cumhuriyetimizin 50'nci yılı kutlamalarına ait fotoğrafların bulunduğu özel bir sergi açacağız" dedi.

" İsrail, insanlık suçu işliyor"

Başkan Erdoğan, konuşmasında Orta Doğu'da yaşananlara da değindi ve İsrail'in katliam yaptığını vurguladı. Başkan Erdoğan, "Kudüs ile Mescidi Aksa, İslam aleminin en önemli emanetlerinden, değerlerindedir. Onlara el uzatmaya, kimsenin hakkı yoktur! İsrail; bebekleri, çocukları, kadınları, camileri hatta hastaneleri ve hastaları vurarak insanlık suçu işliyor; masumların kanıyla beslenmeye devam ediyor. Böyle bir vahşet istiklal harbimizde ecdadımızın uğradığı zulümden bu yana ilk kez görülüyor. Asla kabul edilemez, edilmemeli! insanlık, bu zulme seyirci kalamaz, kalmamalı! Medeniyet, binlerce sivil insanın can verdiği yaralandığı, Orta Doğu'da oluk oluk Müslüman kanı akıtan İsrail'in artık kitlesel katliam boyutuna ulaşan bu pervasızlığına sessiz de kalmamalı! İnsanlık için ateşkese davet ediyoruz. Milletleri ve devletleri, bu coğrafyadaki binlerce yıldır dil, din ve ırk ayırt etmeksizin süregelen sükünet ve barışı bozan bu zulmü ve tek taraflı onursuz savaşı, bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yararlılara ise acil şifalar diliyoruz. Çıkarları için insanların yaşam hakkını elinden alanları, elini kana bulayanları kınıyoruz" diye konuştu.

İşsizlik 9.2'ye geriledi

Türkiye'deki ekonomik gelişmelerle ilgili yaptığı değerlendirmede ise Başkan Erdoğan, işsizlik verilerine dikkat çekti: "Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta yüzde 9,2'ye geriledi. Bu oran, Ocak 2014'ten bu yana en düşük değer olarak kayıtlara geçti. Ücretli çalışan sayısı ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yaklaşık yüzde 1 azalırken yıllık bazda yüzde 3 arttı. Kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 1 puandan fazla arttı".

Denizli'de yabancı sermayeli firma sayısı, 388'e yükseldi

Başkan Erdoğan, meclis üyeleriyle, yabancı ortaklı firmalar ve üye sayılarındaki artışı da paylaştı. Erdoğan, "Yabancı sermayeli firma sayımız, 388'e yükseldi. Yabancı yatırımcılar arasında Almanya 78 firmayla ilk sırada; İran 69 firmayla ikinci. Denizli Ticaret Odamıza bu yıl 9 ayda 1.234 yeni üye kaydettik. Geçen yılın aynı dönemine göre faal üye sayımız yaklaşık yüzde 8 arttı. Geçen ay 153 üye daha kazandık. 55 firmamız ise kaydını sildirdi. 13 firmamız da tasfiye halinde. Üye profilimizde, 11 bin 200'ü aşan işletmeyle en çok limitet şirketler var. Sayıları 6.800'e yaklaşan hakiki şahıs firmalarımız ikinci sıradalar. Sayıları 2 bin 750'yi aşan anonim şirketlerimiz, üçüncü sıradalar. Anonim şirketlerimiz ile limitet şirketlerimiz geçen yıla göre yaklaşık yüzde 10 arttı. 21 bin 213 üyemiz var. Toplam üye sayımızdaki artış, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5" diye konuştu. - DENİZLİ