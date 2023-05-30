Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Şube meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, deniz taşımacılığının küresel ticaretteki durgunluğu hızlı şekilde hissettiğini belirtti.

10 Mayıs'tan bu yana aşağıya inen Baltık Kuruyük Endeksinin 1600 puandan 1172 puana düştüğünü ifade eden Öztürk, "Ana rotalardaki navlunları gösteren Dünya Konteyner Endeksi geçen hafta 1,685 dolar ile geçen yılın yüzde 78 altında seyrediyor. Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyinin araştırmasına göre deniz taşımacılığı operatörleri, zayıf talep ve düşen navlunlar nedeniyle ilk çeyrekte gemilerinin hızını bir yıl önceye göre yüzde dört düşürmek zorunda kaldılar. Navlunlarda iyileşme olmadığı takdirde 2025 öncesi gemi ortalama hızının yüzde 10'a kadar düşebileceği öngörülüyor." dedi.

2023 Ocak-Nisan döneminde Türkiye limanlarında 3 milyon 871 bin TEU yük elleçlendiğini aktaran Öztürk, geçen yılın aynı döneminde limanlarda 4 milyon 252 bin TEU konteynerin elleçlendiğin kaydetti.

Aynı dönemde İzmir limanlarında elleçlenen konteynerin 601 bin TEU, elleçlenen her çeşit yükün 30 milyon ton olduğunu dile getiren Öztürk, İzmir'de elleçlenen konteynerde düşüş olsa da bu gerilemenin Türkiye ortalamasının altında kaldığını söyledi.