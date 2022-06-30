DTO İzmir Şube Başkanı Öztürk'ten Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlaması

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Ege'nin, Türkiye'nin lojistik merkezi olarak tasarlanması gerektiğini kaydetti.

Yusuf Öztürk, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutladığı mesajında, "Denizci millet denizci ülke" yolunda hiç durmadan çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Dünya denizlerinde ay yıldızlı bayrağı daha yukarı çekmek istediklerine işaret eden Öztürk, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Zaferi, denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır." sözünü hatırlattı.

Öztürk, Atatürk'ün yüz yıl önce dile getirdiği düşüncenin geçerliliğini koruduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Pandemi ile beraber ortaya çıkan konteyner ve ekipman eksikliği, yüksek navlunlar, Uzak Doğu ve ABD limanlarında yaşanan sıkışıklıklar, küresel ticaret savaşının yeni rekabet sahası haline dönüştü. Lojistik avantajını iyi kullanan ülkeler rekabette öne geçiyor. Lojistik maliyetlerin, kimi zaman üretim maliyetlerinden bile daha hassas olduğu bir konjonktürü yaşıyoruz. Denizcilik gibi sınır tanımayan bir sektörde ülkeler deniz taşımacılığı firmalarını gözleri gibi korurken gemi filolarını büyütecek ve yenileyecek her türlü yatırıma destek veriyorlar. Çin, Kuşak ve Yol Projesi ile limanlar üzerinden Doğu ve Batı'yı birleştirmek için çalışırken, dünyanın en gelişmiş yedi ülkesi Yeni İpek Yolu'na karşı küresel bir altyapı ve ulaşım koridoru geliştiriyor. Türk bayraklı ve Türk sahipli deniz ticaret filomuz bugün dünyada 17. sırada yer alıyor. Gemi filomuzu çevreye duyarlı teknolojilerle yenileyerek ve tonaj olarak büyüterek, Türkiye'yi ulaşım koridorlarına bağlayacak yatırımlara hız vererek, ülkemizin bölgesel bir lojistik merkez olma özelliğini güçlendirmeliyiz."

Ege Bölgesi'nin bir limanlar bölgesi haline geldiğini vurgulayan Öztürk, "Her çeşit yük cinsine hizmet veren, geçen yıl 85 milyon ton civarında yük elleçleyen, 5 milyon TEU konteyner elleçleme kapasitesine sahip olan İzmir Limanları ve Kuzey Ege Çandarlı Limanı gibi bir vizyon projesi ile Ege'nin, Türkiye'nin lojistik merkezi olarak tasarlanması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.