DTO, İtalya'daki Mermer Fuarına Üyelerini Gönderdi

Denizli Ticaret Odası (DTO), yurt dışı fuar organizasyonları çerçevesinde 30 üyesini, İtalya'da düzenlenen mermer fuarına gönderdi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) yurt dışı fuar organizasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Üyelerinden bu kez 30 kişilik bir heyeti İtalya'daki Marmo+Mac 2023 Mermer, Doğal Taş ve Dekorasyon Fuarı'na gönderdi. Fuarları sektörlerin ve üyelerinin gelişiminde çok önemli bir organizasyon olarak gördüklerini ve her fırsatı değerlendirdiklerini söyleyen DTO Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerinin bu tür organizasyonlara katılabilmeleri için 2022'nin başından bu yana yaklaşık 26,5 milyon TL'lik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı desteği sağladıklarını açıkladı. Başkan Erdoğan bu arada İSO 500'de yer alan üyelerini de başarılarından dolayı kutladı. Yurt dışında düzenlenen ve sektörlere yön veren fuarlara ilgili meslek komitelerinde yer alan üyeleriyle mümkün mertebe geniş bir heyetle katılım sağladıklarını vurgulayan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerini bu tür organizasyonlarında yer almaya davet etti.

"Firmalarımızla gurur duyduk"

Başkan Erdoğan, Denizli Ticaret Odası'nın yurt dışı fuar organizasyonlarının, aralıksız devam ettiğini, üyelerinin bu kez 30 kişilik bir heyet halinde, İtalya Verona'da gerçekleştirilen MARMO+MAC 2023 Mermer, Doğal Taş ve Dekorasyon Fuarı'na katıldığını belirtti. Başkan Erdoğan, "Fuara yönelik destekli bir iş seyahati gerçekleştirdik. Tüm dünyada mermer sektörü piyasasını belirleyen fuarda, üyelerimiz yeni iş bağlantıları kurdular. Ülkemizin en büyük ikinci doğal taş havzasında bulunan Denizli'mizden çıkarılarak işlenen mermerler ile şehrimizdeki firmalarımızın üretip ihraç ettikleri mermer makineleri ile ekipmanları, bu fuarda sergilendi ve büyük beğeni topladı. Firmalarımız hem eşsiz ürünleri hem de hazırladıkları stantlarla ziyaretçilerinin gözlerini kamaştırdılar; fuarda adeta bir yıldız gibi parladılar. Temsilcilerinin, verimli bir organizasyonda olmanın mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Denizli Ticaret Odamıza, her sektörel organizasyonda yanlarında olup yalnız bırakmadığı ve ilgilendiği için teşekkür ettiler; bizleri onurlandırdılar. Üyelerimizin, firmalarımızın, Denizli'mizin tanıtımına da büyük katkı sağlayan fuardaki başarılı sunumlarıyla gurur duyduk. Hepsini kutluyor başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

DTO, 26,5 milyon TL'lik fuar desteği aldı

Başkan Erdoğan, ayrıca 2022'nin başından bu yana üyelerinin fuarlara katılımlarını sağlayabilmek için yaklaşık 26,5 milyon TL'lik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı desteği aldıklarını belirtti. Erdoğan, "Gerek üyelerimizden gelen talep üzerine gerekse onların gelişimine ve işlerine katkı sağlayacağını düşündüğümüz fuarlara yönelik organizasyonlar yapıyoruz ve mümkün mertebe çok sayıda üyemizle katılmaya çalışıyoruz. Bu çerçevedekes önümüzdeki aylara dair organizasyonlarımız da hazır 2-4 Ekimde gerçekleştirilecek Automechanika Dubai 2023 Otomotiv ve Yan Sanayi Fuarı'na ilgili sektördeki üyelerimizden oluşan 30 kişilik bir heyetle katılacağız. Ayrıca 07-11 Ekimde Köln'de Anuga Uluslararası Gıda Fuarı var; oraya da ilgili sektördeki üyelerimizden oluşan 40 kişilik bir heyetle gideceğiz. 11-14 Ekimde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde Avrasya Ambalaj Fuarı var. 2 günlük bir iş seyahati planlandık; üyelerimizi, 13-14 ekimde fuara götüreceğiz. 13-16 Kasımda Messe Düsseldorf MEDICA 2023 Medikal Sağlık Fuarı var; ilgili sektördeki üyelerimizden oluşan 25 kişilik bir heyetle katılacağız. 5-8 Aralık'ta The Big 5 Global Yapı ve İnşaat Fuarı yapılacak; oraya da ilgili sektördeki üyelerimizden oluşan 55 kişilik bir heyetle gideceğiz. Fuar organizasyonlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı üyelerimize teşekkür ederim" dedi.

Başkan Erdoğan, İSO 500'e girmeyi başaran firmaları da kutladı

Başkan Erdoğan, İSO 500'e giren firmaları da unutmadı; kutladı. Erdoğan, "Bu firmalarımız, bu başarılarıyla Denizli'mizin çalışkanlığını bir kez daha belgelemişlerdir. İşverenimizden çalışanlarına kadar hepsine gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor ve her birini tek tek canı gönülden kutluyorum. Başarılarının artarak, katlanarak sürmesini diliyorum" dedi. - DENİZLİ