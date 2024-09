Denizli Ticaret Odası, Afrika İhracat Fırsatlarını Tanıttı

Denizli Ticaret Odası (DTO), girişimcilere yönelik olarak Afrika ülkelerine ihracat fırsatlarının anlatıldığı bilgilendirme toplantısı yaptı. DTO Başkan Vekili Hasan Aracı, "Denizlili girişimciler olarak Avrupa ve Amerika'dan sonra Afrika'da da ticarette söz sahibi olmanın vakti geldi" dedi.

DTO, önemli bir organizasyona daha imza attı; WCI Forum Başkanı Anıl Utku Bengisu ile Afrika'ya İhracat Söyleşisine ev sahipliği yaptı. DTO Meclis Salonu'ndaki etkinlikte, Afrika pazarına yönelik ticaret fırsatları ele alındı.

Toplantının açış konuşmasını yapan DTO Başkan Vekili Hasan Aracı, Afrika ülkelerinin ihracat açısından büyük bir potansiyel taşıdığını vurguladı. Denizlili müteşebbislerin Avrupa ve Amerika'dan sonra Afrika'da da ticarette söz sahibi olmasının vaktinin geldiğini söyledi. Aracı, "Heyet ziyaretleri, alım heyetleri ve ikili iş görüşmeleri gibi organizasyonlarla ilgili bilgilendirmeleri içeren bugünkü Afrika'ya ihracat bilgilendirme toplantımızın, sektörlerimizin ve üyelerimizin ufkunu açacağına inanıyorum. Verimli olmasını umuyorum" dedi.

Başkan Yardımcısı Aracı, Denizli'nin Türkiye'nin önde gelen ihracat şehirlerinden biri olduğunu da hatırlatarak, her yıl en az 10 Denizli firmasının Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına girdiğini ifade etti. Aracı, "Denizli olarak ayrıca, her yıl ortalama 25 şirketimizle de Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması ve Anadolu'nun En Büyük 1000 şirketi sıralamasında yer alıyoruz. Bölgesinde hızla yükselen, önemli ve büyük bir ekonomik değeriz İhracatçı lider sektörümüz tekstil ve konfeksiyon. Ev giyiminde de 1 numarayız Ülkemizin bu alandaki ihracatının 3'te 1'i, şehrimizdeki makinalarda üretiliyor. 174 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatımızın yüzde 68'i, Avrupa ülkelerine. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İtalya gibi dünya devleri, ihracat yaptığımız ülkeler arasında ilk sıralarda. Son dönemde Fas ve Mısır gibi ülkelerle olan ticari hacmimizdeki artış dikkat çekici. Bugünkü gibi organizasyonlar ve girişimlerle, bu potansiyeli çok daha iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu sürecin hızlanmasını ve sağlıklı yürütülmesini istiyoruz. O nedenle, her fırsatta sizleri, bölgeyi iyi tanıyan ve konunun uzmanı isimlerle bir araya getiriyoruz" diye konuştu.

"DTO, üyelerini ulusal ve uluslararası fuarlara gönderiyor"

Başkan Vekili Aracı, yurt dışı fuarlara üyelerini götürerek ihracatlarını artırmalarına destek sağladıklarını da belirtti. Her yıl 500-600 üyelerini ulusal ve uluslararası fuarlara gönderdiklerini dile getiren Aracı, bu arada sektörel ücretsiz eğitim ve kurslarla üyelerini uluslararası rekabette güçlendirmeye çalıştıklarını da kaydetti. Aracı, "İştirakimiz Denizli ABİGEM ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli Denizli Teknik Tekstile Dönüşüm Merkezimizle, proje hazırlamada ve ARGE'de tüm Türkiye'ye hizmet veriyoruz. Aynı zamanda yıl boyunca belirli bir takvim dahilinde, ücretsiz kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri de düzenleyerek girişimcilerimize bu konuda da her daim destek oluyoruz. Talepler doğrultusunda, tıpkı bugün burada olduğu gibi bu zincire yeni halkalar da ekliyoruz. Bu tempomuzu gücümüzün yettiği yere kadar artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Aracı'nın konuşması sonrasında, Boğaziçi İhtisas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Utku Bengisu, Afrika'ya yönelik ihracatta dikkat edilmesi gereken hususları anlattığı konferansına başladı. Denizli Ticaret Odası ve üyelerine gösterilen yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden Bengisu, "Afrika, 54 ülkeden oluşan bir kıta. Yani haritalarda gösterildiği gibi küçük bir yer değildir. 1,4 milyar kayda alınmış nüfus yaşıyor. Dünya Bankası tahminlere göre 25 yıl içinde hızla aratarak 2,2 milyar nüfusa ulaşacağı varsayılıyor. Afrika denilince, en büyüğü 400 milyar dolar, en küçüğü ise 2-3 milyar doların üzerindeki bir ekonomik büyüklükten oluşan ülkelerin bulunduğu bir kıtadan söz ediyoruz. Bunlar arasında Gambiya mesela yakın zamanda Türkiye'nin gübre ihracatı rekoru kırdığı bir ülkedir. Türkiye, tüm kıtaya 35,5 milyar dolar civarında ticaret hacmi var ancak sadece Çin'in Angola ile ticaret hacmi yaklaşık bu kadar. Nijer, Senegal ve Ruanda, kıtanın en hızlı büyüyen ekonomileri. Hatta Gine ve Somali'de, limanları Türkler işletiyor. Bize de yabancı değiller. Afrika sadece kıtada yaşayanlardan da ibaret değil, dünyanın dört bir tarafındaki Afrikalılardan oluşan bir Afrika diasporası var artık Onun için bu kapsamda yaşayan Afro Amerikan nüfusla 1,7 trilyon dolarlık bir büyük bir satın alma endeksine ulaşan ekonomik bir değer demek aynı zamanda Afrika. Mobilyadan seramiğe çelik kapıdan gıdaya hatta makinadan tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede iş yapma imkanı var bu kıtada. Neden bu zenginliği ticarete ve ekonomiye döndürmeyelim. Bu imkanı neden görmezden gelelim" dedi.

Türkiye'de okuyan Afrikalı gençleri hatırlattı

Bengisu, kara kıtanın sektörel çeşitliliğin yanında Afrikalı gençlerin de ayrı bir potansiyel barındırdığına dikkat çekti. "Türkiye'de 300 binin üzerinde Afrikalı öğrenci mezun ettik ve Türkçe biliyorlar. Bunlar da kıtadaki gönüllü kültür ve ticaret elçilerimiz. Bu potansiyeli daha doğrusu imkanı da iyi değerlendirmeliyiz. Adeta bir ordu bu. ve ihracatçılarımıza, rehber ve yardımcı olacak mahiyette her biri. Halen ülkemizde okuyanları da sanayimiz ve ticaret erbabımızla bir an önce entegre etmenin, bugün ve gelecekte sektörlerimiz ve ihracatımız için faydalanmanın yollarını bulmalıyız" diyen Bengisu, iş dünyasının bu konuya acilen eğilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Tüm kıtayı ve iş imkanlarını yerinde gidip görmüş biri olarak salondakilerin karşısına çıktığını da vurgulayan Bengisu, "Biz, bizzat gittik gördük; yetmedi firmalarımızı da götürdük. Daha da fazlasını yapmak, kıtada Türk yatırımcılar olarak hızla yol almak ve gelişmek, hep beraber daha da çoğalarak büyümek istiyoruz. Sizi de bekliyoruz. Sizlerin firmalarını da orada görmek istiyoruz. İşte bugün bunları anlatmak ve bu davette bulunmak üzere buradayız, Denizli Ticaret Odamızdayız. Bize bu imkanı veren Başkanlarımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Uğur Erdoğan başkanımızın fuarlara ve bu tür organizasyonlara, ihracata ve KOBİ'lerimizin ihracatçı olmalarına ne kadar çok önem verdiğini çok iyi biliyorum. Bu konudaki hassasiyetinden dolayı da özellikle kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

"Afrika'daki ilk 4 ülkeden biriyiz"

Türkiye'nin kıtada söz sahibi bir ülke olduğunu da anlatan Bengisu, ihracatını 42 milyar dolara kadar çıkarabildiğini de aktardı. Bengisu, "Elçiliklerimizle, ABD ve Çin gibi dünya devlerinin hemen ardından 54 ülkenin 44'ün de yer alarak bu anlamda kıtada öncüyüz; 4'üncü sıradayız. İki elçilik daha açsak sıralamada bir üstümüzdeki Fransa'yı da yakalayacağız. Üstelik kıtada 10 milyar doların üzerinde yatırımlarımız da var. Neden bunlardan biri de siz olmayasınız?" diye konuştu.

DTO Başkan Yardımcısı Hasan Aracı'nın yanı sıra Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Denizli Şubesi Başkanı ve DTO Meclis Üyesi Engin Boyacı, DTO üyeleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü. Konferansı sonunda katılımcıların soruları da yanıtlandı.

Etkinliğe katılanlar, yeni pazarlar edinmek açısından arayış içinde olduklarını, o nedenle de Denizli Ticaret Odası'nın organizasyonunu ve içeriğini son derece isabetli bulduklarını dile getirdiler. Konferansın Afrika pazarına yönelik olmasını da zamanında yapılmış bir tercih olarak gördüklerini de belirterek "Verimli bir toplantı oldu. Sunumun ardından Afrika pazarı ve ihracat hakkında merak ettiklerimizi sorup öğrenme imkanı da tanıdılar. Odamızın etkinliklerini, eğitimlerini yakından takip ediyor ve beğeniyoruz; teşekkür ederiz" dediler.

DTO Başkan Vekili Hasan Aracı, konuşmacı konukları Bengisu'yu, etkinliklerinin hemen ardından başkanlık makamında da kabul etti ve günü anısına bir Denizli horozu biblosu hediye etti. - DENİZLİ