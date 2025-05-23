DTO Başkan Erdoğan: 'Taleplerimizin karşılık bulduğunu görmek güzel'

Denizli iş dünyasının bir temsilcisi olarak önceliklerinin sektörel beklentilere cevap verebilmek ve zorlukları giderecek çözümler üretebilmek olduğunun altını çizen Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üretim ve istihdamın temel taşı olarak görülen imalatçı KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla yeni bir kredi paketini hayata geçirmeye hazırlandığının müjdesini verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalatçı KOBİ'lerin yararlanabilmesi için 30 milyar liralık yeni destek paketini devreye alacak; kefalet limiti ise 25 milyar lira olacak. İş dünyasının sevinçle karşıladığı haberi değerlendiren DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, bir süredir kesintisiz sürdürdükleri bu yöndeki çabalarının karşılıksız kalmadığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Erdoğan, "Reel sektörün beklediği yeni finansman desteği, üyelerimize ve iş insanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinin dönüşünde, iş dünyasına destek için 'KGF'den tulumbaya su dökmekte fayda var ki işler daha da hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adım daha atacağız' demesiyle, hemen akabinde de Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'ten gelen bu konudaki açıklama bizleri sevindirdi. Bir süredir bizler de bununla ilgili hazırlıkları yakından takip ediyorduk. Finansmana erişimde kolaylık sağlanması ve sektörlere destek olunmasına yönelik talebimizin karşılık bulması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu sayede, sektörlerimizin önceliklerine göre hazırlanan destek paketlerine bir yenisi daha eklenecek. İmalatçı KOBİ'lerimizin sürdürülebilir büyümeye katkısını artırmak ve rekabet güçlerini pekiştirmek amacıyla, uygun maliyetli ve erişilebilir finansman imkanı sunulacak. Reel sektörü destekleme çalışmaları kapsamında hazırlanan yeni kefalet paketiyle, imalatçı KOBİ'lerimize yaklaşık 30 milyar lira kredi imkanı sağlanacağına dair açıklamanın ayrıntıları netleştikçe biz de üyelerimizle paylaşacağız. Hazine ve Maliye Bakanımızın ilk açıklamasına göre; KGF aracılığıyla 17,5 milyar lirası işletme, 7,5 milyar lirası da yatırım harcamalarında kullanılmak üzere toplam 25 milyar lira kefalet limitli destek paketi yürürlüğe girecek. Sayın Bakanımız, destek paketinin kefalet oranının yüzde 85 olacağı bilgisini de verdi. Yararlanıcı başına kredi üst limitlerinin, işletme harcamaları için 15 milyon lira, yatırım harcamaları için ise 30 milyon lira olarak belirlendiğini de öğrendik. İşletmelerimiz açısından son derece faydalı olacağına inandığımız destek paketinin kısa süre içinde kullanıma açılmasını bekliyoruz. Böylelikle, sayısal çokluk ve ticari hacim bakımından ekonominizin en önemli unsurlarından biri olan KOBİ'lerimizin gücüne güç katacağız. Ülke olarak enflasyonla mücadelemizi sürdürürken reel sektörün ihtiyaçlarının da göz ardı edilmemesi önemliydi. Ülkede üretim ve istihdamın temel taşı niteliğindeki KOBİ'lerimizin desteklenmesini istediğimizi, her fırsatta dile getirdik, getiriyoruz. İmalatçı KOBİ'lerimizin ekonomideki büyümeye katkısını ve rekabet güçlerini daha da artırmamız gerekiyor. Bunun için de finansman imkanlarını çoğaltmalıyız. Uygun maliyetli ve hızlı erişilebilir finansman kaynakları ile KOBİ'lerimizin önünü açmalıyız" dedi. - DENİZLİ