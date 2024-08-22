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DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, bankaların bölge müdürleriyle bir araya geldi

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DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, artan konkordato taleplerini, faiz ve kur politikasının getirdiği mevcut sorunları, yaşanan finansmana erişim sıkıntılarını değerlendirmek üzere bankalarının bölge müdürleri ile bir araya geldi. Başkan Kasapoğlu, 'İş dünyası olarak yaşadığımız zorluklar karşısında karamsar değil ihtiyatlı olmamız gerektiğinin farkındayız. Yaşanan bu sıkıntılı süreçten firmalarımız daha güçlü çıkacaktır' dedi.

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, artan konkordato taleplerini, faiz ve kur politikasının getirdiği mevcut sorunları, yaşanan finansmana erişim sıkıntılarını değerlendirmek üzere bankalarının bölge müdürleri ile bir araya geldi. Başkan Kasapoğlu, "İş dünyası olarak yaşadığımız zorluklar karşısında karamsar değil ihtiyatlı olmamız gerektiğinin farkındayız. Yaşanan bu sıkıntılı süreçten firmalarımız daha güçlü çıkacaktır" dedi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve DSO Yönetimi, Türkiye'nin önde gelen bankalarının bölge müdürlerini ağırladı. Ekonomideki son gelişmeler ve reel sektörün sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda ayrıca, DSO Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Enis Emre Boz, Ali Fuat Özel, Levent Çaputçu, Orçun Alptekin ve Genel Sekreter Dr. Sezgi Akbaş da yer aldı. Davetlerine icabet ederek katılım sağlayan Bölge Müdürlerine teşekkürlerini sunan Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, finans sektörünün önemli temsilcilerinin Bölge ve İl Müdürlerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Sanayicilerin yaşadığı finans sorunlarını değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirten Başkan Kasapoğlu, ilk olarak Denizli ekonomisi, dış ticareti, istihdamı ve finansal göstergelerini içeren güncel verilere dair bir sunum gerçekleştirdi.

"Konkordato son çare olmalı"

Konkordato ile ilgili yaşanan son gelişmelere dikkat çekerek, konkordato ilan eden firmaların sayısında Türkiye genelinde bir artış olduğunu belirten Başkan Kasapoğlu, konkordatonun ilk çözüm yöntemi olmaması gerektiğini ifade etti. Başkan Kasapoğlu, "İş dünyası olarak yaşadığımız zorluklar karşısında karamsar değil ihtiyatlı olmamız gerektiğinin farkındayız. Yaşanan bu sıkıntılı süreçten firmalarımız daha güçlü çıkacaktır. Konkordato mekanizmasının son çare olması gerektiğini ve alacaklıya etkilerini minimuma indirecek bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Finans sektörümüzün ve sanayicilerimizin güçlü iletişim kanalları kurarak, iş birliği içinde bu süreci atlatacaklarına inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantı vesilesiyle bu yönde önemli bir adım atmış olduk" dedi.

"Süreç hem borçluyu hem de alacaklıyı koruyacak şekilde ilerletilmeli"

Sadece konkordato ilan eden firmanın değil, alacaklı olan firmanın da ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Başkan Kasapoğlu, "Alacaklı olan firmalar çoğu zaman bu konuda çaresiz bırakılıyor. Konkordato ilanı sonrasındaki süreç hem borçluyu hem de alacaklıyı koruyacak şekilde ilerletilmeli. Ticari alacaklar bu zincirin diğer halkalarında da bozulmalara yol açıyor. Bankalar, konkordato kararı almadan önce firmalarla oldukça sıkı ve uzlaşı yaklaşımı güden bir görüşme ile bu süreci neticelendirilmeli" diyerek, ilgili mevzuatta yeni bir düzenlemenin şart olduğunu vurguladı.

"Finans sektörü ve sanayici iletişim içinde olmalı"

Denizli firmalarının köklü bir sanayi geleneğinden geldiğinin belirtildiği toplantıda, ortalama firma ömürlerinin uzun olduğu ve bölge sanayicisinin borcuna sadık kaldığına vurgu yapıldı. Ayrıca, takipteki kredi oranının düşük olduğu kentimizde, finans sektörünün bu verilerle yaklaşım göstermesinin önemli olduğu ifade edildi. Firmaların çalıştıkları bankalarla daha açık, daha şeffaf ve daha güçlü iletişim kurması gerektiğinin altı çizilen toplantıda, yapılandırma süreçlerinin konkordato ile kıyaslandığında daha rasyonel ve sürdürülebilir çözüm yolları sunabildiği ifade edildi. Toplantıda, Denizli Sanayi Odası'nın finans sektörü ve sanayici arasında kurulan köprülerin sağlamlaştırılmasında öncü bir rol oynayabileceğine de vurgu yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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