DSO'da başkanı seçilen meclis belirleyecek Ekonomi Haberleri Denizli Sanayi Odası (DSO) başkanlık seçiminde aday çıkan 2 iş insanı eşit oy alması üzerine seçimde kazanan belirlenemedi. Denizli Sanayi Odası (DSO) başkanlık seçiminde aday çıkan 2 iş insanı eşit oy alması üzerine seçimde kazanan belirlenemedi. Seçimde belirlenen 17 meslek komitesi 36 kişilik meclisi oluşturarak 11 Ekim'de gerçekleştirilecek toplantıda odanın yönetim kurulu başkanı belirlenecek. Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı seçimi bugün gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Müjdat Keçeci'nin aday olmadığı seçimde DSO Başkan Yardımcısı ve yeni dönem Başkan Adayı Okan Konyalıoğlu ile Selim Kasapoğlu başkanlık için bir biriyle yarıştı. Seçimde 17 meslek grubunda bulunan 1531 üyeden yaklaşık 1200 kişi oy kullandı. Katılımın yüksek olduğu seçimde belirlenen 36 kişilik meclis oluşturuldu. Meclis üyeleri 11 Ekim 2022 Salı günü gerçekleştirilecek toplantıda odanın yönetim kurulu başkanı, 9 kişilik yönetim kurulu üyeleri ve meclis başkanı belirlenecek. Seçim sürecinde başkan adayları sandık başında birlikte poz vererek birbirlerine çiçek sundu. Samimi bir havanın oluştuğu seçimde gerçekleştirilecek toplantının ardından DSO başkanı belirlenecek. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Ekonomi Haberler

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