DSO Başkanı Kasapoğlu; "Sanayici düşük kur ve enflasyon arasına sıkışmış durumda"

Denizli Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu SANTEK Sanayici Buluşmaları, Denizli Sanayi Odası'nın (DSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ın da katıldığı toplantıda konuşan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, sanayicinin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, ekonomide üretime dayalı politikalar beklediklerini dile getirdi. Toplantıda, sanayiciler yaşadıkları sorunları Bakan Yardımcısı İnan'a iletti, çözüm önerileri konuşuldu. Sorunların takipçisi olacağını belirten Bakan Yardımcısı İnan, destek sözü verdi.

Bir dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ve sektör temsilcileriyle birlikte Çardak OSB, Denizli OSB, Denizli Model Fabrika, Denizli Makine İhtisas OSB'yi gezerek, incelemelerde bulundu.

Daha sonra Denizli Sanayi Odası'na geçen Bakan Yardımcısı İnan ve beraberindeki bürokratlar, önce Başkan Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti ve ardından DSO ev sahipliğinde M. Feridun Alpat Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve sanayicileri bir araya getiren toplantıya katıldı. Toplantıda Bakan Yardımcısı İnan ile birlikte Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Bakanlık yetkilileri, bürokratlar ve sanayici iş insanları hazır bulundu.

Toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, gün boyu süren ziyaretlerde, Denizli sanayisinin potansiyelini yerinde inceleme fırsatı bulduklarını belirterek, "Çardak'tan bu toplantıya katılım sağlayıncaya kadar, Denizli'yi, Denizli sanayisini, sorunlarını ve beklentilerini konuştuk, taleplerimizi aktardık." dedi.

Başkan Kasapoğlu, Denizli sanayisinin geleceğinin nasıl kurgulanacağı ile ilgili görüşlerin ele alınması adına bu toplantıların önemli olduğunu belirterek, sayısının artırılması gerektiğinin altını çizdi.

"Denizli sanayicisi kendini ihmal edilmiş hissediyor"

Denizli sanayicisinin Ankara tarafından kendini yıllardır ihmal edilmiş olarak gördüğünü ifade eden Kasapoğlu, "Şehrin enerjisini, arkadaşlarımızın enerjisini gördünüz. Herkes bir şeyler yapmaya hevesli ve gayretli. Sanayinin verimliliğini artırmaya çalışıyoruz. Oda olarak yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince çaba gösteriyoruz. Ancak uygulanan politikalar sonrasında geldiğimiz durum da hepimizin malumu. Kaynaklar artık eskisi gibi değil. Biz Denizli sanayicisi olarak geçmişten alacaklı olduğumuzu düşünüyoruz ve bundan sonra Denizli'ye verilecek desteklerde daha toleranslı davranılmasını talep ediyoruz. Çünkü yapmamız gereken çok iş var, projelerimiz ve hedeflerimiz var. Bu noktada sizlerin desteği bizler için çok önemli." diye konuştu.

"Sanayici düşük kur ve enflasyon arasına sikişmiş durumda"

Sanayicinin son dönemde yaşadığı mali sorunları dile getiren Başkan Kasapoğlu, "Bugün Denizli'yi ve Denizli sanayicisini aşan sıkıntılı bir pozisyonun içindeyiz. Sanayicimiz uygulanan kur politikası ile yüksek enflasyon arasına sıkışmış durumda. Sanayicimiz üretmekte zorlanıyor. Bu faiz oranlarıyla, bu düşük kur seviyesiyle, ihraç etmekte zorlanıyoruz." diye konuştu.

Sanayicinin yüksek kur talep eden pozisyonda olmadığını, kurun rekabet edilebilir noktada olması gerektiğini, öncelikli sorunun enflasyonun düşürülmesi olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Bizim amacımız kur yükseltmek değil. Yüksek kur olsun istemiyoruz. ya kuru yükseltin ya da üretim maliyetlerimizi düşürün diyoruz. Çünkü rekabet edemiyoruz, mücadele edemiyoruz. Şehrimizde ürettiğimiz makine, Türkiye'de İtalya ve Almanya'dan pahalı. Türk üreticisini biz bu şekilde nasıl ayakta tutacağız? Üretim gücümüzü nasıl koruyacağız? Ülkemizin refahı için sadece kur, enflasyon, faiz denkleminde mi yürüyeceğiz?" diye sordu.

Denizli sanayisinin ikinci ve üçüncü kuşak temsilcileri olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirten Kasapoğlu, "Ne bizden önceki kuşak ne ondan önceki kuşak böyle bir dönem yaşamadı. Bunun içinden çıkılması için bize göre Türk ekonomisinin, yönetimin hazine ve maliye odaklı olmaktan çıkıp, üretim ve sanayi odaklı politikalar üretir hale gelmesi gerekiyor. Çünkü bu denklemde, bu sıkışıklıkta sanayicinin nefes alması mümkün değil. Yatırım sermayesini, makine sermayesini bir kenara bırakalım, sanayicimiz işletme sermayelerimizin faizini karşılayacak parayı dahi kazanamıyor." şeklinde konuştu.

"Sanayi Bakanlığı'nın bize önderlik etmesini talep ediyoruz"

Sanayi Bakanlığı'ndan sanayicilere önderlik etmesini, korumasını ve haklarını en üst mercilerde savunmasını talep ettiklerini belirten Başkan Kasapoğlu, "Bir ülkenin refahı ancak üretim ile mümkün. ve bu üretimi sağlayacak güç sanayiciler. Biz sanayicilere destek vermenizi bekliyoruz. Çıkan her yeni kanun maalesef hep sanayicinin aleyhine işliyor. Uzun bir dönemdir sanayici konuttaki elektrik ve doğalgaz fiyatının 2 katına elektrik kullanıyor. Türkiye tarihinde hiç böyle bir dönem olmamıştı. Bu şartlarda sanayiciliği ve üreticiliği bizden sonraki kuşaklara aktaramayız. Sizden istirhamımız, bu konular konuşulduğunda, lütfen sanayicinin yaşadığı bu sıkıntıları, bu dertleri diğer kurumlara ve bakanlıklara da aktarın" ifadelerine yer verdi.

"Konkordato talep eden firma sayısında artış var"

Konkordato ile ilgili yaşanan sıkıntıları da konuşmasında dile getiren Kasapoğlu, "Konkordato talep eden firmalarımızın sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Türkiye, 2023 yılındaki konkordato talebini, 2024 yılının Mayıs ayında yakaladı. Yaşadığımız bu sorunlar firmalarımızı dayanamaz hale getirmiş durumda. Ancak bu konuda bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Çünkü birçok firmada da konkordato kurallarının suistimal edildiğini, sağlam firmaların da konkordato alan firmalar yüzünden sıkıntıya girebileceklerini tahmin ediyoruz. Bu konu ile ilgili çözümlerin hızlı bir şekilde üretilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Katılım sağlayan herkese teşekkürlerini sunan ve toplantının verimli geçmesini dileyen Başkan Kasapoğlu, "Ülkenin yaşadığı sıkıntının, içine girdiği dönemin farkındayız. Bu sürecin geçici olmasını diliyoruz. Artık Türkiye'nin kur, enflasyon ve yüksek faiz politikasından bir an evvel çıkıp; üretim odaklı, ihracat odaklı, istihdam odaklı politikalar geliştirmesini temenni ediyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

İnan: "Ülkemiz sanayicileriyle hep durur duymuşumdur"

Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ise Denizli'nin önemli üretim şehirlerinden biri olduğunu belirterek, yıllardan süzülüp gelen tecrübelerin Denizli'yi üretimde önemli merkezlerden biri haline getirdiğini kaydetti. Gün boyu Denizli'nin enerjisini hissettiği çok verimli ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, "Ülkemizin sanayicileriyle hep gurur duymuşumdur. Ülkenin gerçek kahramanlarının sanayiciler olduğunu düşünürüm. Bu duyguyu, Denizli'de de güçlü bir şekilde hissettim. Bu kuvvetli ruh hem Denizli'yi hem de ülkemizi geleceğe taşıyacaktır" dedi.

Denizli ile ilgili bir anısını da salondakilerle paylaşan İnan, çocukluk yıllarında babası ile birlikte Konya'dan Denizli'nin Çivril ilçesine geldiklerini, burada Çivrilli ustadan alışveriş yaptıklarını anlattı. Bu yüzden Denizli'nin iş yapış şeklini, işine verdiği değeri çok iyi bildiğini belirten İnan, Denizli'nin yaptığı ürünlerin dünyanın 200 ülkesinde karşılık bulduğunu söyledi. İnan, "Şu anda ülkemizin geldiği durumu, birkaç açıdan değerlendirmek lazım. Rekabet ettiğimiz ülkelerle aynı seviyeye gelebilmek için çalışıyoruz. Burada altyapı çalışmalarına önem vermemiz gerekiyor. Bu kabuğu çatlatıp, sanayi alanlarındaki altyapımız ve bu alanların yollarla, demiryollarıyla, limanlarla entegrasyonuna özel çalışmamız gerekiyor. Bir taraftan insan kaynağı ile ilgili yaşadığımız sıkıntılar var. Diğer taraftan yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümü konuşuyoruz. Bu konuda rekabetçi olabilmek için markalar inşa etmemiz gerekiyor. Ayrıca, teknoloji dönüşümünün getirdiği yükleri de sırtlanmış durumdayız. Elbette çok öncü firmalarımız ve ürünlerimiz var. Ama bunların sayısını çoğaltıp, kurumlarımızın kapasitesini genişletip, konsolidasyonlarla, dünyada daha çok ses getirecek, daha büyük kurumlar inşa etmenin de yollarını bulmamız gerekiyor. Bu çok zorlu bir iş. Başkanımız bahsetti, bir türbülanstan geçiyoruz. Özellikle pandemi sonrası dünyada birçok çalkalanma oldu. Ülkemizin kendine özel şartlarında başka türbülanslar da yaşadık. Şu an bir nefes tutma döneminden geçiyoruz. Ama ben bu sorunları aşacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönemde de yaptığımız işleri en iyi şekilde ortaya koyarak ilerleyeceğiz. Dünya sanayi üretiminde ses getiren bir dönüşümü gerçekleştirerek, İzmir ve Antalya Limanlarının da bulunduğu bu bölgede, başarıyı yakalamak istiyoruz." diye konuştu.

Sanayiciler sorun ve taleplerini iletti

Konuşmaların ardından toplantı, DSO Başkanı Selim Kasapoğlu'nun moderatörlüğünü gerçekleştirdiği divan düzeni ile devam etti. Sanayiciler istihdam, sanayiciye yönelik farklı konulardaki teşvikler, mesleki eğitim, işgücü ve OSB'lerin işleyişine dair soru ve sorunlarını dile getirdi, yanıt aldı. Bakan Yardımcısı İnan, belirtilen sorunların takipçisi olacağını belirterek, destek sözü verdi.

Toplantının sonunda Bakan Yardımcısı İnan, kent sanayisi için yürüttüğü özverili çalışmalar nedeniyle DSO Başkanı Selim Kasapoğlu'na Teşekkür Belgesi takdiminde bulundu. Kasapoğlu ise Bakan Yardımcısı İnan'a günün anısına cam işleme sanatıyla şekillendirilen Çeşm-i Bülbül ve Sanayinin Kadim Şehri Denizli kitabını takdim etti. Bakan Yardımcısı İnan, DSO ziyaretinde Denizli Sanayi Odası Şeref Defterini de imzaladı. - DENİZLİ