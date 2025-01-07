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DSO Başkanı Kasapoğlu: "Hizmet enflasyonunun önüne geçilmeli"

DSO Başkanı Kasapoğlu:
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Denizli Sanayi Odası (DSO) Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı, DSO Müjdat Keçeci Meclis Salonu'nda yapıldı.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı, DSO Müjdat Keçeci Meclis Salonu'nda yapıldı. Meclis'in gündeminde; güncel gelişmeler, sanayicilerin sorun ve çözüm önerileri, istihdam, ekonomi gündemi, sektörel değerlendirmeler, Aralık ayı faaliyetleri ve gerçekleştirilen ziyaretler yer aldı.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Denizli Sanayi Odası Müjdat Keçeci Meclis Salonu'nda yapıldı. 2025 yılının ilk Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vekili Ahmet Zora'nın oturumu açmasıyla başladı. DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, konuşmasında 2025 yılı asgari ücreti, istihdamı koruma programı, açıklanan enflasyon ve ihracat rakamları, Avrupa pazarındaki gelişmeler, yabancı para kredilerde yapılan düzenleme ve Heimtextil 2025'e dair görüşlerini dile getirdi.

"Asgari ücret sanayiciler için yeni bir denklem"

Asgari ücret düzenlemesine değinen Başkan Kasapoğlu, "Enflasyonla mücadele sürecinde hem çalışanların hem de işverenlerin hassasiyetlerini gözeterek bu kararın alındığını görüyoruz. Asgari ücret alana az, verene çok" dedi. Asgari ücret artışının sanayide daha geniş bir ücret artışı anlamına geldiğini belirten Kasapoğlu, "Yeni asgari ücret, sanayi işletmeleri için yeni bir ekonomik denklem anlamına geliyor. Zaten zor bir sınav veren sanayici, bu yeni denklem içinde bir çıkış formülü bulmak zorunda kalıyor. Umarım ekonomi gündemimiz hızlı bir şekilde normalleşir. Bu gündemlerin artık daha sıradan olduğu günlere tekrar geri döneriz diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hizmet enflasyonunun önüne geçilmeli"

Asgari ücretteki %30'luk artışa karşılık, hizmet enflasyonunun yüksekliğine vurgu yapan Başkan Kasapoğlu, "Asgari ücret zammı yüzde 30 oldu. Ama birçok hizmet aldığımız firmada, 2024 yılıyla 2025 yılı arasındaki fiyat farkı yüzde 60-70'lerde geliyor. Türkiye'de maalesef en büyük problem hizmet enflasyonu. Burada hizmet enflasyonu kısmında tekrar kontrol edilemeyen bir seviyeye gelebiliriz endişesini taşıyoruz. Hizmet sektöründeki enflasyon katılığı zayıflamakla birlikte enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor. Bizler sanayiciler ve mal üretenler olarak, iki yıldır mevcut fiyatlarımızı korumaya çalışıyoruz. Bununla ilgili girişimlerde bulunmak lazım, konuşmak lazım. Bir de gıda enflasyonu var. 2024'te küresel gıda fiyatları yıllık yüzde 6,7 artarken, Türkiye'de gıda enflasyonu, dünyadan 6 kat daha fazla. yüzde 43,6 olarak gerçekleşti" dedi.

"Sabırlı ve temkinli olmakta yarar var"

Konuşmasında açıklanan enflasyon rakamlarını da değerlendiren Başkan Kasapoğlu, "Enflasyon verileri açıklandı. Türkiye, %44.38 ile 2024 enflasyonunu tamamladı. ENAG aynı dönemde enflasyonu %83.4 olarak açıkladı. İstanbul Ticaret Odası ise, yıl sonu enflasyonunu %55,2 olarak açıkladı. Merkez Bankası 2025 yılında, toplantı sayılarını düşürdü. Piyasadaki beklenti, faiz indirimlerinin devam edeceği yönünde. Faiz indirimlerinin yatırım ortamının iyileştirmesi ve finans maliyetinin düşürmesi bekleniyor. Ancak, şu da unutulmamalı ki, bugün ekonomide yaşanan sıkıntıların rasyonel bir yol haritasıyla aşılması noktasında çok ciddi ve değerli bir süreçten geçiyoruz. Herkes için gün kıymetli. Maliyetlerimiz artmış durumda. Önümüzdeki 6 ay hepimiz için yine temkinli ve sabırlı olmamız gereken bir süreç olacaktır" dedi.

"Heımtextıl ev tekstilinin en önemli fuarı"

Bu yıl 14-17 Ocak 2025 tarihlerinde Frankfurt Messe'de kapılarını açacak olan Denizli tekstil sektörünün önemli bir vitrini Heimtextil Fuarı hakkında konuşan Başkan Kasapoğlu, "Şehrimizin en önemli sektörlerinden ev tekstilinin, en önemli fuarı Heimtextil'dir. Önümüzdeki hafta birçok firmamız Almanya'da, Frankfurt'ta olacak. Bu yıl 66 firma 69 stantla katılacak. Geçen sene şehrimizden yaklaşık 80 firma katılmıştı. Bu sene 10 firmalık bir azalma var. Ev tekstil fuarı olarak alanında itici güce sahip olan Heimtextil, ev tekstili özelinde ilk sinyali aldığımız fuar oluyor. Fuara gelen kişi sayısı, yapılan görüşme sayısı, yapılan görüşmelerdeki konuşulan fiyatlar, sipariş miktarları aşağı yukarı yıl hakkında bizlere fikir veriyor. Yine de umutsuz olmamak gerektiği görüşüyle birlikte; yeni iş fırsatlarının doğacağı, teknolojik yeniliklerin ve sürdürülebilir üretim anlayışının ön plana çıkacağı bu fuarın, Türk tekstili için daha fazla pazara açılma fırsatı oluşturacağına inanıyorum. Tüm firmalarımıza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Kasapoğlu, gündem başlıkları ve güncel verilerle ilgili açıklamalarda bulunduktan sonra Aralık Ayı Oda Faaliyetleri ve gelecek ay yapılması planlanan çalışmalar hakkında Meclis Üyelerini bilgilendirdi.

AB Bilgi Merkezi ve DSO Bilişim Komisyonu'ndan ortak etkinlik

Toplantı, Odamız Bilişim Komisyonu Üyeleri Göktuğ Hançer ve Murat Kayacık'ın, AB Bilgi Merkezi ve Bilişim Komisyonu ortaklığı ile yapılması planlanan "Sanayide İkiz Dönüşümü Başarılı Kılmanın Yolu Nedir?" etkinliği hakkındaki sunumu ile devam etti.

Hançer yaptığı sunumda, "Etkinlikte bilişim sektöründeki firmalar ile sanayi kuruluşlarımızı bir araya getiriyor olacağız. Etkinliğimizi düzenlediğimiz güçlü paydaşlar ile hem bilişim firmalarımıza hem de sanayi işletmelerimize dijitalleşme konusunda katkı sağlayacak, yenilik ve inovasyon konusunda yön verebilecek kurumları seçtik. Etkinlik kapsamında dijitalleşme konusunda adım atmak isteyen işletmelerimiz ile bilişim temsilcilerinin birebir temas ettiği ve çözüm noktasında birlikte çalıştığı bir network ortamı oluşturmaya çalışacağız. Dijital ve yeşil dönüşüm yolculuğunda somut adımlar atılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Toplantıda, DSO Meclis Üyesi Nuri Turgut, sektörel fuarlar hakkındaki görüşlerini Meclis Üyeleri ile paylaştı. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı, dilek ve temennilerin aktarılmasıyla sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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