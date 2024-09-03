Denizli Sanayi Odası Eylül Toplantısı: Ekonomi, İhracat ve Sanayi Zorlukları Değerlendirildi

Denizli Sanayi Odası (DSO) Eylül ayı olağan Meclis Toplantısında konuşan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Denizli borcuna sadık bir şehir" dedi.

Denizli Sanayi Odası Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, DSO Müjdat Keçeci Meclis Salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantı, Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu'nun oturumu açmasıyla başladı. Meclis toplantısında Türkiye ve Denizli ekonomisinin güncel durumu, sanayinin karşılaştığı zorluklar ve geleceğe yönelik beklentiler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Toplantıda konuşan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ise gündem başlıkları ve güncel verilerle ilgili açıklamalarda bulunduktan sonra Ağustos Ayı Oda Faaliyetleri ve gelecek ay yapılması planlanan çalışmalar hakkında Meclis Üyelerini bilgilendirdi. Kasapoğlu, Türkiye ekonomisinin yaşadığı zorlukların, özellikle sanayi odaklı şehirlerde daha belirgin olduğunu vurguladı.

Banka Bölge Müdürleri ile yapılan toplantı, elektrik-elektronik, makine ve yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren ve sektöründe Çin'deki önde gelen firmalardan biri olan Wetown Electrıc Group CO Başkanı Jiang Wengong ve beraberindeki heyetin gerçekleştirdiği ziyaret hakkında detaylı bilgi veren Başkan Kasapoğlu, geçen ay Ankara'da Sanayi Odası Başkanları Ortak Toplantısına katıldığını dile getirerek konuşmasına başladı.

Türkiye ve Denizli ekonomisinin güncel durumu, sanayinin karşılaştığı zorluklar ve geleceğe yönelik beklentiler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapan Başkan Kasapoğlu, Türkiye ekonomisinin yaşadığı zorlukların, özellikle sanayi odaklı şehirlerde daha belirgin olduğunu vurguladı.

Sanayi Odası Başkanlarıyla ortak toplantı

Türkiye'deki 12 Sanayi Odasından biri olduklarını belirten Başkan Kasapoğlu, "Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da toplandık. Toplantının amacı sanayinin genel gidişatını değerlendirmekti. Şehirlerdeki tansiyonu, gelişmeleri değerlendirdik. Denizli'nin bugün içinde yaşadığı problemler neyse diğer şehirlerde de durum çok farklı değil. Zaten bunları iş yaptığınız kuruluşlardan, şirketlerden biliyorsunuz ama Oda Başkanları ile de konuştuğunuzda aynı sıkıntıların yaşandığını gördük. Sanayinin yoğun olduğu bölgelerde sıkıntılar artarak devam ediyor. İhracatı güçlü olsun, güçsüz olsun her yerde sıkıntı söz konusu" dedi.

"Açılan şirket sayısının artış oranında azalma var"

İki önemli veriyi de Meclis Üyeleri ile paylaşarak, açılan yeni şirket sayısının artış oranında bir azalma olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, "Bu ekonomide yeni can suyunun, yeni hareketin azalması anlamına geliyor. Paylaşmak istediğim ikinci veri ise, ithalatımızın durumuyla ilgili. Tüketim ithalatımızda bir azalış yok. İthalatımız hammadde ve ara mallar olarak düşüyor. Bir yıllık ihracatımız hammadde ve aramalı ithalatımız 160 milyar dolardan 138 milyar dolara düşmüş durumda. Bu ilk bakışta ithalatımızın azalması adına iyi bir rakam olarak gözüküyor. Ama ithalatı yapan sizlersiniz. Sanayici, aramalı alıyor, hammadde alıyor ve bunu ihraç ediyor. ya da içeride tutuyor. Bu rakamın düşmesi önümüzdeki dönemde sanayiyle ilgili birçok verinin de kötüleşmeye başlayacağına dalalet olarak değerlendiriliyor" ifadelerine yer verdi.

Enflasyon muhasebesi ve sanayi üzerindeki etkileri

Konuşmasında enflasyon muhasebesi uygulamasına değinen Başkan Kasapoğlu, "Enflasyon muhasebesiyle ilgili sıkıntılarımızı hem kamuoyu kanalıyla hem de TOBB vasıtasıyla ilettik. Enflasyon muhasebesi biliyorsunuz aslında iş dünyasının bir talebiydi. Ama bu talep oluşturulurken, daha çok gelir üzerinden bir enflasyon hesabı yapılması ve enflasyon göz önüne alınarak, oluşan gelirlerde bir düzeltme yapılması isteniyordu. Bugün bu enflasyon muhasebesi yönteminde duran varlıklar, artı stoklarınız, öz kaynaklarınızdan fazla ise vergi öder duruma geçiyorsunuz. Öz kaynaklarınız yüksekse vergi avantajı elde ediyorsunuz. Devlet ikisine de enflasyon üretiyor ve bu enflasyon farkından vergilendirmeye ya da vergi avantajına dönüştürüyor. Bu uygulama Denizli'deki birçok firmayı etkilemiyor, birçok firmayı da etkiliyor. Duran varlıklar ve öz kaynaklar üzerindeki vergi yükü, işletmeleri zor durumda bırakıyor. Bu düzenlemenin geri çekilmesiyle ilgili birçok görüşme yapıldı. En son gelinen noktada 50 milyon liranın altında cirosu bulunan firmalar bu uygulamadan muaf tutuldu" dedi.

"Denizli borcuna sadık bir şehir"

Artan konkordato talepleri, krediye erişim imkanları ve yapılandırma süreçleri hakkında görüşmek için finans sektörünün temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Başkan Kasapoğlu, Banka Bölge Müdürleriyle yapılan toplantıda, konkordato ve iflas söylentilerinin arttığına dikkat çekildiğini kaydetti. Denizli sanayisinin köklü ve borçlarına sadık olduğunu belirterek, finans sektöründen daha fazla destek beklediklerini ifade eden Kasapoğlu, "Denizli Sanayisi adına doğru bir perspektif koyabilmek, finans sektörüne Denizli sanayisini anlatabilmek adına böyle bir toplantı tertip ettik ve 9 bankanın Bölge Müdürleri ile bir araya geldik. Onlara Denizli'nin durumunu anlattık. Denizli'nin ihracatını anlattık, sanayisini anlattık. Oradaki en önemli argümanlardan biri şu; Denizli'nin takipteki kredi oranı Türkiye ortalamasının çok altında. Türkiye'deki kredilerin yüzde 1,7'si takibe düşüyor. Denizli'de bu oran binde 7. Denizli'nin bir borç ödeme gayreti var. Denizli borcuna sadık bir şehir. Yıllar boyunca da hep bu şekilde devam etmiş. Sanayi Odası olarak, finans dünyasına arkamızda olmalarını, bunun bir süreç olduğunu, Denizli'de köklü firmalar olduğunu ve bu süreci hep birlikte el ele atlatacağımızı konuştuk" ifadelerini kullandı.

"Çinli firmalar rotasını Türkiye'ye çevirmiş durumda"

Çinli firmaların Denizli'ye gösterdiği ilgi de Meclis Toplantısının önemli gündem maddelerinden biri oldu. Elektrik-elektronik, makine ve yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren ve sektöründe Çin'deki önde gelen firmalardan biri olan Wetown Electrıc Group CO Başkanı Jiang Wengong ve beraberindeki heyetin gerçekleştirdiği ziyaret hakkında bilgi veren Başkan Kasapoğlu, "Firma; elektrik, elektronik üzerinde üretim yapan büyük bir firma. En büyük üretim kalemlerinden biri Busbar Sistemleri. Bunun yanında güneş panelleri, güneşte enerji depolama tesislerinin üretimlerini de yapan bir firma. Önümüzdeki süreçte sanırım Çinli firmaları burada daha çok görmeye başlayacağız. Ankara'da da Bakanlar ile görüşmeler yapmışlar. Yatırım için Adana'yı ve Denizli'yi düşünüyorlar. BYD'den sonra birçok Çinli firma rotasını Türkiye'ye çevirmiş durumda. Sanırım önümüzdeki süreçte, OSB'lerimiz Çinli yatırımcılarla daha çok konuşmaya başlayacak gibi görünüyor" diye konuştu.

Denizli sanayisi verimlilik yol haritası oluşturuluyor

Denizli Sanayi Odası ve Pamukkale Üniversitesi iş birliğiyle 11 Haziran tarihinde 200'e yakın kayıtlı katılımcı ile gerçekleştirilen Denizli Sanayisi Verimlilik Çalıştayı'nın Sonuç Raporunda son aşamaya gelindiğini belirten Başkan Kasapoğlu, firmaların rekabet güçlerini artırmak için verimlilik çalışmalarına önem verdiklerini vurguladı. Denizli firmalarının verimlilik düzeylerinin değerlendirildiğini kaydeden Kasapoğlu, "Önümüzdeki günlerde Çalıştayımızın Sonuç Raporunun detaylarını alacağız, sizlerle ve sektörlerimizle paylaşacağız. Detaylı, özenli, titiz bir çalışma yürütüldü. Ben hocalarımızdan hem tüm sanayinin verilerini değerlendirecek özet bir yönetici raporu talep ettim. Hem de sektör sektör firmaları ve verimlilik algılarını değerlendirdiğimiz bir rapor hazırlamalarını da istedim. Önümüzdeki günlerde bu raporu da paylaşıyor olacağız" dedi.

"Tekstil sektöründeki ihracat rakamlarında düşüş"

Toplantıda, Türkiye ve Denizli'nin ihracat rakamları ve büyüme verileri de detaylı bir şekilde incelendi. Ağustos ayında Denizli'nin ihracatında yüzde 10'luk bir artış yaşanmasına rağmen, sanayideki büyüme oranı düşüş gösterdi. Özellikle tekstil sektöründeki düşüşe dikkat çekildi.

Türkiye ve Denizli ihracat rakamlarını değerlendiren ve tekstil sektöründe yaşanan azalışa dikkat çeken Kasapoğlu, "Ağustos 2024'te 388 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu önceki aya göre yüzde 10'luk bir artış. Geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 6'lık bir artış. Ağustos ayına baktığımızda en yüksek 2001 yılında 400 milyon dolarlık ihracata ulaşmıştık. Ağustos ayında yine aynı rakamlara yakın, iyi bir ihracat rakamı elde ettik diyebiliriz. Denizli ve Türkiye ihracatını karşılaştırdığımızda, bir önceki aya göre yüzde 10. Bir önceki yıla göre kümülatif değişim yüzde 2,44. Türkiye ihracatında bu rakam yüzde 3,86. İhracat kilogram fiyatımız 1,54'ten 1.44'e gerilemiş durumda. Tekstil sektöründeki düşüş devam ediyor. 8 aylık ihracatımız bir önceki yıl 952 milyon dolardan 931 milyon dolara geldi. Elektrik, elektronik ve demir dışı metaller bunun içinde. Ağırlıklı olarak kablo ve bakır var. Bu iki sektör 6 aydır tekstil sektörünün önünde gidiyor. Tekstil sektörü bir önceki yıla bakarsanız 1. sıradayken şimdi 2. sıraya gerilemiş durumda. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 arttı. İlk çeyrekteki artışımız yüzde 5,3'tü. Yavaşlayarak, 2. çeyrekte yüzde 2,5'a geriledi" dedi.

PMI endeksleri ve kapasite kullanım oranları

Türkiye'de sanayicilerin takip ettiği bir endeks olan İSO PMI Endeksine de değinen Kasapoğlu, "PMI Endeksleri, sanayinin önümüzdeki dönemdeki beklentilerini anlatan bir endeks. Dikkat çekici bir şekilde sanayinin 50'nin altında olması yavaşlamayı net olarak anlatıyor. Önümüzdeki süreçte sanayideki azalmanın, sipariş azalmasının, istihdam azalmasının devam edeceğini öngörüyoruz. Burada sektörel dağılım tablosuna baktığımızda ise, tekstil sektöründe beklenti negatif gözüküyor. Genel talep koşullarındaki durağan seyrin devam etmesi nedeniyle firmalar, Ağustos ayında da üretim, istihdam ve satın alma faaliyetlerini azalttı. Girdi stoklarındaki düşüş Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek oranda ölçüldü" dedi.

Sanayicileri yakından ilgilendiren ve sanayiciye önemli bir çıktı sunan verileri paylaşmayı sürdüren Başkan Kasapoğlu, "PMI bizim gelecek ile ilgili beklentilerimizi, TCMB İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranları ise, mevcut durumumuzu anlatıyor. Yüzde 75,4 ile sanayinin kapasite kullanım oranı çıkmış gözüküyor. Sektörel kapasite kullanım oranlarına bakıldığında Ağustos 2024 itibariyle imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 75,4. Tekstil ürünlerinin imalatının yüzde 72,17, Giyim eşyalarının imalatının yüzde 78,16 olduğu görülüyor" ifadelerine yer verdi.

DSO Meclisi'nin gündemi yoğundu

Başkan Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından Bozkurt Kadın Açık Cezaevi Müdürü Ahmet Candan ile D Tipi Yarı Açık Cezaevi Müdürü İbrahim Soydan'ın katılımıyla, hükümlü ve eski hükümlü istihdamı ile ilgili olası iş birlikleri değerlendirildi. Daha sonra söz alan DSO Meclis Üyesi Nuri Turgut, gerçekleştirdiği Afrika temasları ve bölge pazarı hakkında Meclis Üyelerine bilgi verdi. Toplantıda ayrıca, DSO Akademi çatısı altında gerçekleştirilen Rekabetçi Dış Ticaret istihbarat Eğitimleri hakkında bir sunun yapan DSO Sanayi ve Raporlama Müdürü Erhan Aslan, 80 katılımcı ile eğitimleri tamamladıklarını ve Dış Ticaret İstihbarat Merkezi bünyesinde verilecek olan yeni eğitimlerle ilgili bir plan oluşturduklarını söyledi. Diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı, dilek ve temennilerin aktarılmasıyla sona erdi. - DENİZLİ