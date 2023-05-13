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DSİ'ye ilişkin bazı atama kararları Resmi Gazete'de

DSİ'ye ilişkin bazı atama kararları Resmi Gazete'de

Ekonomi Haberleri

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığına atama yapıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığına atama yapıldı.

Konuya ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre DSİ Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta atandı.

DSİ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ekinci'nin ataması gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

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