DSİ taşra teşkilatında çalışacak 50 bekçi alacak - Haberler

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DSİ taşra teşkilatında çalışacak 50 bekçi alacak

AA - Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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DSİ taşra teşkilatında çalışacak 50 bekçi alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında çalışacak 50 bekçi alımı gerçekleştirecek.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında çalışacak 50 bekçi alımı gerçekleştirecek.

DSİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, DSİ, taşra teşkilatında bekçi olarak çalıştırılmak üzere 50 sürekli işçi alacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "Açık Kamu İş İlanları" bölümünde ilan edilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını İŞKUR il müdürlükleri veya www.iskur.gov.tr aracılığıyla yapabilecek.

Başvuruda bulunan adayların, en fazla 40 yaşında ve en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekecek.

Adaylardan ayrıca, "silahlı özel güvenlik" belgesi ve kartına sahip olmaları istenecek.

İstanbul Kalkınma Ajansına 3 personel

Öte yandan İstanbul Kalkınma Ajansının, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2 uzman ve 1 destek personeli alınacak.

Söz konusu alım için 15-29 Ağustos tarihlerinde "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden başvuru yapılabilecek.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ekonomi Haberler

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