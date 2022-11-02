DSİ, Karadeniz'de taşkın önleme ve dere ıslahı çalışmalarını sürdürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Doğu Karadeniz'de dere ıslah çalışmalarının önemli olduğunu belirterek, "Doğu Karadeniz Bölgemizde de estetik ve emniyeti ön plana çıkaran ıslah projelerimizle hem taşkın risklerini azaltıyor hem de halkımızın can ve...

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Doğu Karadeniz'de dere ıslah çalışmalarının önemli olduğunu belirterek, "Doğu Karadeniz Bölgemizde de estetik ve emniyeti ön plana çıkaran ıslah projelerimizle hem taşkın risklerini azaltıyor hem de halkımızın can ve mal güvenliğini sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Akca, Doğu Karadeniz Bölgesi ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yapılan ıslah çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi Doğu Karadeniz'de dere ıslah çalışmalarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Akca, "Tüm bölgelerimizde olduğu gibi Doğu Karadeniz Bölgemizde de estetik ve emniyeti ön plana çıkaran ıslah projelerimizle hem taşkın risklerini azaltıyor hem de halkımızın can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Ülkemizin en çok yağış alan illeri olan Trabzon, Rize ve Giresun'un yanı sıra Gümüşhane ve Bayburt illerimizde makinalı çalışmalarımızı belirli periyotlar halinde sürdürüyoruz." bilgisini verdi.

Akca, Doğu Karadeniz gibi heyelan riski yüksek bir coğrafyada ekiplerin dereleri daha güvenli hale getirmek için yoğun çaba sarf ettiğini vurguladı.

Makinalı çalışmalarında bent temizliklerine de ağırlık verdiklerini bildiren Akca, şunları ifade etti:

"Yağmuru taştığı yerde değil, düştüğü yerde tutmak amacıyla inşa ettiğimiz bu bentlerimizin, olası bir taşkına hazır olmaları son derece önemlidir. Bu nedenle bu bentlerde biriken rüsubatı temizleyerek taşkın risklerini minimize etmeyi planlıyoruz. Bölgemizde yeşil karıncalarımız vasıtasıyla 2022'nin Ocak ayından bugüne kadar toplamda 3 milyon 371 bin 910 metreküp kazı çalışması, 209 bin 200 metreküp yükleme, 23 bin 16 metreküp taş tahkimat ve 4 milyon 171 bin 362 m³xkm taşıma çalışması yapılmıştır."

Bozkurt Ezine çayında çalışmalar sürüyor

Akca, 11 Ağustos 2021'de sel felaketine maruz kalan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde de çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

???????"Bozkurt Ezine çayı işi kapsamında bugüne kadar üç kemer köprünün kaba inşaatları tamamlanmış, bir kemer köprüde ise beton imalatları devam ediyor. 9 bin 860 metre betonarme duvar imalatının 6 bin 200 metre tamamlanmış, iki adet çelik yaya köprüsünde çalışmalar devam ediyor. Üst havza tedbirleri kapsamında ise bir geçirgen tersip bendi, iki klasik tersip bendi ve iki sel tırmığı imalatları tamamlanmış ve iki klasik tersip bendinde ise çalışmalar devam etmektedir. Kalan imalatlar en kısa sürede tamamlanacaktır."