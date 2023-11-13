DSİ Genel Müdürü: Malatya Doğanşehir Elmalı Barajı ve Sulaması Tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Malatya Doğanşehir Elmalı Barajı ve Sulaması'nın tamamlandığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Malatya Doğanşehir Elmalı Barajı'nda tüm imalatlar tamamlanarak su tutma işleminin gerçekleştirildiğini belirterek, sulama inşaatı da tamamlanan iş kapsamında 2024 yılı sulama sezonunda tarım arazilerinin can suyuna kavuşacağını kaydetti.

Toplam 2 bin 530 dekar araziye can suyu verecek Doğanşehir Elmalı Barajı ve Sulaması'nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını aktaran Balta, "Elmalı Barajı ve Sulaması sayesinde 2 bin 530 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak. Malatyalı üreticiler, 2023 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 9 milyon lira daha fazla kazanacak." ifadelerini kullandı.

Temelden yüksekliği 52 metre yüksekliğe sahip olan Malatya Doğanşehir Elmalı Barajı'nın gövdesi ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde projelendirildi. 1 Milyon metreküp depolama hacmine sahip olacak baraj, 2 bin 530 dekar araziye can suyu verecek.