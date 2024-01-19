DSİ, Eskişehir'e 8 Milyar 229 Milyon Lira Değerinde 109 Tesis İnşa Etti

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Eskişehir'e 8 milyar 229 milyon lira değerinde 109 tesis inşa ettiklerini bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, güç ve ilhamını milletten alan DSİ'nin dün olduğu gibi bundan sonrada hayata geçireceği projelerle Türkiye Yüzyılı'na damga vurmaya devam edeceğini vurguladı.

Eskişehir için hizmet ürettiklerini ve susuz arazileri suyla buluşturduklarını ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 21 yılda Eskişehir'de inşa ettiğimiz 34 sulama tesisi ile toplamda 150 bin 30 dekar, kısmi olarak 16 bin 620 dekar arazi olmak üzere toplam 166 bin 650 dekar araziyi sulamaya açtık. İç Anadolu'nun ve ülke tarımının önemli illerinden biri olan Eskişehir'imizde ziraatın daha da gelişmesi için son 21 yılda 109 adet tesis ile 8 milyar 229 milyon lira yatırım yaptık. Eskişehir'de son 21 yılda 12 baraj, 11 gölet, 2 yer altı depolaması ve 1 sel kapanı inşa ettik ve böylece 169 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık."

Balta, Eskişehirli çiftçilerin tarımsal arazilerini büyük bir emek ve özveriyle değerlendirdiklerini, Eskişehir'in su kaynaklarını değerlendirmek için yatırımlara devam ettikleri vurguladı.

Şu anda 1 barajın yapım çalışmalarının devam ettiğine değinen Balta, şu bilgileri verdi:

"Bu barajın tamamlanmasıyla 2 bin 520 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca Eskişehir'de taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 34 adet taşkın koruma tesisi ile 36 adet yerleşim yeri ve 3 bin 610 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 3 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında Eskişehir'de 13 adet işin tamamlanarak 994 bin 821 dekar alan tescili, inşaatı devam eden işlerde kısmi olarak 667 bin dekar arazi tescili olmak üzere toplam 1 milyon 661 bin 821 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldı. Eskişehir'de 60 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır.."

Balta, Eskişehir'de son 21 yılda 2 hidroelektrik enerji (HES) tesisi işletmeye alınarak yıllık 556,95 milyon kilovatsaat enerji üretimi sağlandığını belirterek, kurulu gücü 155,56 megavat olan bu tesisler sayesinde milli ekonomiye yalnızca enerji alanında yıllık 1 milyar 219 milyon lira katkı sunduklarının altını çizdi.

"31 Aralık 2023 itibarıyla yaklaşık 184 bin hanenin enerji ihtiyacını Eskişehir'de kurulu HES'lerle karşılıyoruz." ifadesini kullanan Balta, şunları aktardı:

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz projeler hakkında değerli Eskişehirlilerden, özellikle de tesislerimizden birebir faydalanan çiftçilerimizden almış olduğumuz olumlu geri dönüşler bizi ve ekibimizi motive ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ekonomik gelirimizi artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle Türkiye Yüzyılı idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."