DSİ, Doğu Karadeniz'de makineli çalışmalarıyla taşkın riskini minimize ediyor

TRABZON (AA) - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), bu yıl da Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafya ve iklim şartlarında yürüttüğü makineli çalışmalarla olası taşkınlara karşı tedbir alıyor.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, kurum, ıslah projeleriyle hem taşkın risklerini azaltıyor hem de halkın can ve mal güvenliğini sağlıyor. Islah faaliyetlerinde de makineli çalışmalar önemli rol oynuyor.

Kurum, Doğu Karadeniz'deki makineli taşkın önleme çalışmalarına bu yıl da devam ediyor. Bu kapsamda Trabzon'da yılbaşından bu yana 252 bin 120 metreküp kazı, 28 bin 100 metreküp yükleme ve kilometre başına 217 bin 121 metreküp taşıma çalışması gerçekleştirildi.

Rize'de ise aynı dönemde 1 milyon 457 bin 485 metreküp kazı, 12 bin 800 metreküp yükleme, Gümüşhane'de 67 bin metreküp kazı ve kilometre başına 6 bin 680 metreküp taşıma yapıldı.

Giresun'da da 1 Ocak'tan itibaren 125 bin 665 metreküp kazı, 14 bin 300 metreküp yükleme ve kilometre başına 144 bin 64 metreküp taşıma çalışması yürütüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Doğu Karadeniz illerinde makineli çalışmaların belli periyotlar halinde devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz'de, makineli çalışmalarımızla riskli derelerdeki taşkın risklerini azaltıyoruz. 2022 yılbaşından beri toplamda 585 bin 130 metreküp kazı çalışması, 55 bin 200 metreküp yükleme ve kilometre başına 505 bin 961 metreküp taşıma çalışması yapıldı. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi, Doğu Karadeniz illerimizde de makineli çalışmalarımız devam edecek."