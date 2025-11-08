Haberler

DSİ'den Yerli ve Milli 'Sensör Havzası Projesi' ile Taşkın Riskine Erken Müdahale

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 'Sensör Havzası Projesi' ile su kaynaklarının etkin yönetimini ve taşkın risklerinin önceden saptanmasını sağlayacak. Proje, gözlem istasyonları aracılığıyla anlık su seviyesi değişimlerini izleyerek vatandaşların can ve mal güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "Sensör Havzası Projesi", taşkın riskinin önceden saptanarak, su kaynaklarının etkin yönetimine katkı sağlayacak.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük, yerli teknolojiyle Türkiye'nin su kaynaklarının etkin şekilde yönetilmesi ve taşkın risklerinin önceden saptanmasını sağlayacak yenilikçi bir projeye imza attı. Bu kapsamda 6 kişiden oluşan uzman ekip, 8 aylık çalışmanın sonucunda "Sensör Havzası Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje, su kaynaklarının etkin takibi ve taşkın risklerinin önceden tespit edilmesi amacıyla tamamen kurum personelince geliştirilen yerli ve milli bir sensör sistemi olarak öne çıkıyor.

Projeyle DSİ bünyesinde yer alan gözlem istasyonu ağından elde edilen veriler işlenerek su seviyesi değişimleri anlık olarak izlenecek.

Proaktif müdahale imkanını artırarak vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanmasına katkı sunacak proje, yine DSİ personeli tarafından geliştirilen, Gözlem İstasyonları Bilgi Sistemi (GÖZBİS) uygulamasıyla entegre çalışacak.

Dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak

Gerçek zamanlı veri akışı sayesinde karar alma süreçlerinin hızlandırılmasını sağlayacak projenin pilot uygulama aşaması tamamlanarak Ankara Çayı üzerinde başarıyla test edildi.

Yerli donanım ve yazılım geliştirilmesi sayesinde kritik ölçüm cihazlarında dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak olan projeyle, taşkın riski yüksek bölgelerde konumlandırılan sensörler sayesinde, su seviyesi kritik eşiği aştığında erken uyarı sistemi oluşturarak olası taşkınların önlenmesine katkı sağlanacak.

Projenin yaygınlaştırılmasına yönelik planlamalar devam ederken, sistemin yapay zeka destekli tahmin modelleri, büyük veri analitiği ve afet erken uyarı sistemleri ile entegrasyonu hedefleniyor.

Kart tasarımından, yazılım arayüzüne kadar tamamen DSİ mühendislerince geliştirilen proje, 30 Ekim'de düzenlenen "Türkiye Bilişim Derneği Kamu Bilişim Ödülleri" kapsamında "Kamudan Kamuya Hizmet Kategorisi"nde birincilik ödülüne layık görülmüştü.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Aslan mı oluyor? Resmi açıklama geldi
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı'yı acı gününde yalnız bırakmadı

Ünlü ismin acı günü! Tatlıtuğ yakın arkadaşını yalnız bırakmadı
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Aslan mı oluyor? Resmi açıklama geldi
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
Nilperi Şahinkaya yeni bir aşka yelken açtı

Eski defter kapandı! Nilperi Şahinkaya yeni aşkını ilan etti
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Dursun Özbek'ten bomba Fransızca röportaj

Dursun Özbek'ten bomba röportaj
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.