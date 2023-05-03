DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, 85 işçi kadrosu için 4 bin 741 başvuru aldı DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl illerinde çalıştırmak üzere 85 sürekli işçi kadrosu için sınavsız kura yöntemiyle personel alımı gerçekleştirdi.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, 85 işçi kadrosu için 4 bin 741 başvuru aldı

ELAZIĞ - DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl illerinde çalıştırmak üzere 85 sürekli işçi kadrosu için sınavsız kura yöntemiyle personel alımı gerçekleştirdi.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl illerindeki 85 sürekli işçi kadrosu için gerçekleştirdiği sınavsız kura yöntemiyle personel alımında yoğun bir katılım oldu. Toplam 4 bin 741 kişinin başvuruda bulunduğu alımda, bölgedeki işsizlik sorununa da bir çözüm aranıyor. Başvuru sayısının 4 bin 741 kişi olduğu alımda, her kadro için bir asil aday ve 4 yedek aday noter huzurunda belirlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan DSİ 9. Bölge Müdür Yardımcısı Hacı Akgül, İşçi alımlarının katılımcı, ailelerine ve bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, " Bölge müdürlüğümüz bünyesinde Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl illerinde çalıştırılmak üzere toplam 85 sürekli işçi kadrosuna sahip personel alımımızı bugün sınavsız kura yöntemiyle gerçekleştirmiş olduk. Bunun için başvuru sayımız toplam 4 bin 741 kişi oldu. Bunlar arasında her kadro için bir tane asil olmak üzere 4 tane de noterimiz yedek kurası çekmiş oldu" dedi.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünün, bu alımıyla bölgedeki işsizlik sorununa katkı sağlaması ve istihdam alanları oluşturması için önemli bir adım amaçladıkları belirtildi.